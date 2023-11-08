Видео ⟩ Армия Украины уничтожила еще одну редкую боевую машину РФ "Терминатор"

Упоминается, что за прошедшую неделю на горячих участках фронта украинцам удалось уничтожить 130 единиц техники армии РФ, для чего часто используются дроны.

Спецподразделение СБУ "Альфа" опубликовало видео с несколькими успешными операциями. На одном из них видно, как украинский беспилотник приблизился к российской боевой машине "БМПТ Терминатор", которая двигалась по дороге возле разрушенных зданий.

После атаки украинского беспилотника последовал мощный взрыв. Впервые эту боевую машину ВСУ уничтожили в феврале 2023 года.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ВСУ лишь трижды сообщали об уничтожении таких боевых машин.

Первый раз это получилось сделать 9 февраля 2023 года в лесу возле Кременной, примерно в 16 километрах севернее Лисичанска. Еще один "Терминатор" удалось уничтожить в Донецкой области в начале августа.

Компания "Уралвагонзавод" выпустила всего десять таких машин для нужд российской армии. Пятиместный "Терминатор" - уникальная боевая машина. Это не танк с основным орудием большого калибра и не БМП с отсеком для солдат, а нечто вроде машины поддержки танков.

48-тонный "Терминатор" вооружен башней, в которой размещены две 30-миллиметровые пушки и четырехракетная противотанковая пусковая установка. Его броня - смесь стали, композитной и реактивной брони - эквивалентна защите танка.

Российская доктрина предусматривает, что "Терминатор" сопровождает танки, защищая их от пехоты. Такая необходимость очевидна, ведь украинские пехотинцы уничтожили тысячи российских машин.

Весной прошлого года все БМПТ прибыли на восток Украины и присоединились к 90-й танковой дивизии российской армии под Кременной.

Видео: Нападения армии Украины на военную технику РФ