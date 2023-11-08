Трагедия семьи Анны Янсоне - очередной тяжелый урок для Латвии

Этот трагический случай с новой силой вывел в общественное пространство разговоры о послеродовой депрессии и важности психологической помощи, а также о взаимодействии ответственных структур в кризисных ситуациях. Об этом - очередной эфир еженедельной дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?".