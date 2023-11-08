Трагедия семьи Анны Янсоне - очередной тяжелый урок для Латвии

Ровно неделю назад, 1 ноября, мама двоих детей, 34-летняя Анна Янсоне, вместе со своей младшей дочерью ушла из дома в Риге на улице Петерсалас. Тело четырехмесячной девочки обнаружили на следующий день в арендованном автомобиле в лесном массиве в Валгундской волости. Анну Янсоне продолжают искать.
Этот трагический случай с новой силой вывел в общественное пространство разговоры о послеродовой депрессии и важности психологической помощи, а также о взаимодействии ответственных структур в кризисных ситуациях. Об этом - очередной эфир еженедельной дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?".
Гости эфира:
- Кристине Чевере - судебный психотерапевт;
- Александр Фаминский - руководитель организации Bezvests.lv.
Встречаемся в 18:00 в прямом эфире!
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