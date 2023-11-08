В Польше отменили концерты "Пошлой Молли": ее лидер предложил полякам "вступить в Российскую империю"

Организаторы концертов Winiary Bookings сообщают об отмене шоу в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и Вроцлаве - они должны были пройти в ноябре и декабре.

Бледный 6 ноября записал видео, в котором заявил, что его "бесит" польский язык, нецензурно отзываясь о нем.

"Чуваки, просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Есть же Российская империя. Просто вступите в нее, как раньше. И говорите на нормальном языке", - заявил Бледный.

Впоследствии музыкант принес извинения за сказанное, объяснив это тем, что это его слова были шуткой - "толстенным рофлом" и "пародией на имперского русского". Также он напомнил, что сам родился в Украине.

"Пошлая Молли" - украинская русскоязычная группа, которую Кирилл Бледный основал в Харькове в 2016 году. Группа исполняет музыку в стиле синти-панк.

Кирилл Бледный покинул Россию вскоре после начала полномасштабного вторжения. "Пошлая Молли" также участвовала в концертах благотворительного тура Save Ukraine.