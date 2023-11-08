Вероятно, самый простой способ очистить фисташки от скорлупы

Пользователь TikTok поделился своим способом освобождения фисташек от скорлупы. И это можно сделать одной рукой!

Итак, все довольно просто: фисташку берут за ту часть, где скорлупа открыта, и сжимают ее стороны как можно ближе друг к другу, в результате чего та часть, которая все еще удерживает стороны вместе, раскалывается.

Правда, метод с видео подойдет только для тех фисташек, которые уже полуоткрыты.

А что делать с фисташками, которые полузакрыты?

На самом деле это можно сделать легко, используя вторую фисташку или половину скорлупы.

Так:

В свою очередь, полностью закрытые орехи лучше всего открывать при помощи специальных инструментов - например, молотка для мяса.