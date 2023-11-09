Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские чиновники рекомендовали ЕС начать формальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой при выполнении нескольких условий. В докладе ЕС также содержится рекомендация предоставить Грузии статус кандидата на вступление в блок.
ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Грузия должна получить статус кандидата
Окончательно вопрос о начале переговоров с этими тремя государствами должен решиться на саммите ЕС в декабре.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Еврокомиссии «правильным шагом» для Украины и для Европы в целом.
По словам фон дер Ляйен, переговоры о членстве Украины начнутся, как только Киев выполнит дополнительные условия в отношении борьбы с коррупцией, законов в отношении лоббизма и прав национальных меньшинств.
В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила Киев за выполнение «более чем на 90%» семи контрольных показателей реформ, установленных Брюсселем.
«Я уверена, что вы сможете достичь своей амбициозной цели: исторического решения об открытии процесса переговоров о вступлении в ЕС, которое должно быть принято уже в этом году», — сказала она во время визита в Киев.
Урсула Фон дер Ляйен также рекомендовала совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз «при понимании, что правительство страны предпринимает важные шаги по реформированию».
Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС, когда будет достигнута необходимая степень соответствия требованиям.
Дебаты будут жесткими
Дипломаты из стран ЕС, решительно поддерживающих Киев, признают, что дебаты в декабре будут жесткими — и согласие на начало переговоров может быть обусловлено дальнейшими реформами.
«Очевидно, что дискуссия будет жаркой и трудной — если бы это было не так, мы бы уже имели компромиссное решение, — сказал AFP один из высокопоставленных европейских дипломатов. — Я оптимистично настроен на то, что мы сможем его принять. Проблема в том, что это не будет концом пути».
Агентство Bloomberg накануне сообщало, что заключение Еврокомиссии будет положительным для Киева, однако в нем будет содержаться ряд условий. Испанская El Pais писала со ссылкой на проект документа, что начало диалога о вступлении увязывается с защитой прав языковых меньшинств и более активной борьбой с коррупцией.
Украинский президент Владимир Зеленский подал заявку на членство в ЕС сразу после начала российского вторжения в феврале 2022 года. Спустя несколько месяцев, в июне, Украина получила статус кандидата на вступление.
Что должна сделать Украина
Еврокомиссия считает, что Украина должна доработать три из семи блоков рекомендаций, установленных Брюсселем. Дополнения касаются вопросов по борьбе с коррупцией, прав национальных меньшинств и создания правовой базы деолигархизации.
Речь идет, в частности, о принятии законов об увеличении численности сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Еврокомиссия также надеется, что Украина учтет дополнительные рекомендации Венецианской комиссии к закону о национальных меньшинствах, касающиеся образования и языка.
В то же время Урсула фон дер Ляйен отметила значительный прогресс Украины по многим вопросам, включая конституционную реформу, налаживание антикоррупционных процессов и борьбу с отмыванием денег.
«Были приняты важные шаги для ограничения влияния олигархов на общественную жизнь, новый закон о СМИ, есть прогресс в отношении национальных меньшинств. Оставшиеся реформы выполняются, и это хорошо», – сказала она.
Что будет дальше
К моменту выхода нового отчета Еврокомиссии, который будет обнародован в марте 2024 года, Украина должна будет выполнить остающиеся рекомендации.
Официально начало переговоров будет объявлено после того, как его одобрят все страны-члены ЕС.
В украинском правительстве считают, что справятся с этой задачей, и призывают воспринимать эти события как рабочий процесс, в котором Украина шаг за шагом продвигается к членству в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Еврокомиссии, назвав его «правильным шагом» для Украины и Европы в целом.
«Наш страна должна быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы придерживаемся своего слова, развивая государственные институты», - подчеркнул он в своем видеообращении.
Молдова - в связке с Украиной
Молдова подала заявление о вступлении в ЕС 3 марта 2022 года. Вскоре после этого Европейский совет предоставил ей (одновременно с Украиной) статус кандидата в члены ЕС.
В ситуации, когда Украина стала жертвой российской агрессии, страны Евросоюза чувствовали себя обязанными сделать этот жест - срочно дать Украине официальный статус страны-кандидата. И заодно с Украиной - возможно, раньше, чем ожидалось - этот статус получила и Молдова.
Президент Молдовы Майя Санду приветствовала рекомендацию Еврокомиссии и пообещала «неустанно работать» над вступлением в ЕС.
По данным Еврокомиссии, Молдова, как и Украина, выполнила около 90% необходимых реформ. Остаются еще судебная реформа и дополнительные меры по борьбе с коррупцией.
Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении Молдовы и Украины в состав ЕС «историческими».
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил правительство и граждан Молдовы c успешным продвижением к членству в ЕС.
Грузия: рекомендация с оговорками
Что касается Грузии, то Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой о необходимости продолжать реформы.
Как Украина и Молдова, Грузия подала заявку в Европейский Союз в прошлом году, вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, но, в отличие от этих двух стран, статус кандидата сразу не получила. Вместо этого ЕС поставил перед ней 12 приоритетных задач, которые надо было выполнить для получения статуса.
Грузинские власти все это время говорили, что Грузия заслуживает статус страны-кандидата и называли прошлогодний отказ в его предоставлении со стороны Евросоюза несправедливым.
В оппозиции и гражданском секторе, хоть и надеялись на позитивное решение, обвиняли власти в невыполнении большей части требований ЕС.
Посол Европейского Союза в Грузии Павел Херчински, который провел пресс-конференцию вскоре после заявлений в Брюсселе, сказал, что Грузии еще предстоит выполнить важную работу в таких сферах как верховенство закона, свобода СМИ и проведение свободных выборов.
Как в правящей партии, так и в оппозиции называют рекомендацию Европейской комиссии победой, но продолжают обмениваться обвинениями.
Правящая партия “Грузинская мечта” говорит, что Грузия получила рекомендацию благодаря ее работе и вопреки козням оппозиции, дискредитировавшей страну, оппозиция же заявляет, что рекомендация получена вопреки саботажу со стороны правящей партии, уводящей страну с демократического курса.