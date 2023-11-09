ЕС рекомендовали начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой. Грузия должна получить статус кандидата

Еврокомиссия также надеется, что Украина учтет дополнительные рекомендации Венецианской комиссии к закону о национальных меньшинствах, касающиеся образования и языка.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Getty Images

В то же время Урсула фон дер Ляйен отметила значительный прогресс Украины по многим вопросам, включая конституционную реформу, налаживание антикоррупционных процессов и борьбу с отмыванием денег.

«Были приняты важные шаги для ограничения влияния олигархов на общественную жизнь, новый закон о СМИ, есть прогресс в отношении национальных меньшинств. Оставшиеся реформы выполняются, и это хорошо», – сказала она.

Что будет дальше

К моменту выхода нового отчета Еврокомиссии, который будет обнародован в марте 2024 года, Украина должна будет выполнить остающиеся рекомендации.

Официально начало переговоров будет объявлено после того, как его одобрят все страны-члены ЕС.

В украинском правительстве считают, что справятся с этой задачей, и призывают воспринимать эти события как рабочий процесс, в котором Украина шаг за шагом продвигается к членству в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Еврокомиссии, назвав его «правильным шагом» для Украины и Европы в целом.

«Наш страна должна быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы придерживаемся своего слова, развивая государственные институты», - подчеркнул он в своем видеообращении.

Молдова - в связке с Украиной