Полковник Райснер - о статье Залужного и самообмане Запада

- В этом-то и дело. Запад к этому не готов, потому что он уже 20 месяцев приукрашает ситуацию и считает, что только с помощью морального превосходства украинцы смогут победить русского медведя. Это так не работает. Это можно сравнить с российским боксером Валуевым, который побеждал технически, потому что это такая гора мускулов. Когда он уставал, то периодически использовал клинч, судья их разводил, Валуев менял подход и начинал снова. Здесь такая же ситуация. Если Украина как меньший боксер не добьется технического преимущества, то со временем ослабеет. Запад должен это понять. Мы на Западе стали жертвами собственной пропаганды, мы думали, что это сработает. Мы забыли о сути войны, мы стали постгероическим обществом, а Россия и Украина - героические общества. Мы не хотели разыгрывать военную карту, а делали ставку на экономику, на санкции. Это в России не работает.