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В четверг воздух прогреется до +10 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Осень
Осень Фото: dpa/scanpix

В четверг, 9 ноября, в Латвии, как и в предыдущие дни, температура воздуха поднимется до +7...+10 градусов.

Синоптики прогнозируют, что во многих местах между облаков будут пробиваться лучи солнца, а местами пройдет дождь.

Ожидается южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге слой облаков временами будет редеть и не предвидится значительных осадков, воздух прогреется до +9...+10 градусов.

Галерея: Осень в Латвии

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