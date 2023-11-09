В четверг воздух прогреется до +10 градусов

Синоптики прогнозируют, что во многих местах между облаков будут пробиваться лучи солнца, а местами пройдет дождь.

Ожидается южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге слой облаков временами будет редеть и не предвидится значительных осадков, воздух прогреется до +9...+10 градусов.

Галерея: Осень в Латвии