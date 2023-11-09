В четверг воздух прогреется до +10 градусов

В четверг, 9 ноября, в Латвии, как и в предыдущие дни, температура воздуха поднимется до +7...+10 градусов.
Синоптики прогнозируют, что во многих местах между облаков будут пробиваться лучи солнца, а местами пройдет дождь.
Ожидается южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного.
В Риге слой облаков временами будет редеть и не предвидится значительных осадков, воздух прогреется до +9...+10 градусов.
Галерея: Осень в Латвии
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