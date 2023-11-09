"Ни одному ребенку": Миллионер Круминьш рассказал, что станет с его имуществом после смерти

Круминьш признался, что за свою жизнь видел, какие проблемы членам семьи может создать раздел имущества. Чтобы избежать подобного сценария, он создал фонд, которым управляет нанятый им иностранец и задачей которого будет следить за тем, чтобы с недвижимостью предпринимателя все происходило по особому порядку.

"Наследство не отписано ни одному ребенку.

Я создал траст, в котором у меня есть иностранный директор. У меня минимум 10 лет - как есть, ничего продать нельзя, ни имущество, ничего. Это все трастовая собственность, и дети получат проценты. Я очень часто видел и слышал, как это бывает в семье, где кто-то обделен. Тогда начинается раздор, начинается война. Я этого не хочу", - говорит бизнесмен.

Он также отметил, что его внуки своевременно уже позаботились о себе: "Обоим внукам в Австралии деньги не нужны, а моя внучка Санта в Англии - миллионерша". Отвечая на вопрос, чем занимается Санта, Юлий рассказал, что она окончила институт в Австралии, получив два высших образования. После выпуска она отправилась с подругой в Англию, где как сам Юлий, так и семья подруги помогли им финансово основать предприятие, которое оказалось очень успешным: "Она продает интеллект". Санте всего 30 лет - Юлий беспокоится, что она слишком много работает и слишком мало отдыхает.

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