В регионах востребован мобильный центр здравоохранения для детей

Он уже 13 лет обеспечивает бесплатные консультации врачей для детей в регионах Латвии, где в повседневной жизни многие специалисты недоступны или к имеющимся образовались длинные очереди.

Автомобиль мобильного центра здравоохранения на этой неделе прибыл в Лиепаю, чтобы предложить маленьким пациентам консультации врача-окулиста и аллерголога.

В машине оборудованы два кабинета, в которых, исходя из спроса, попеременно бесплатно принимают 11 медиков различных специальностей. Спрос на их услуги в регионах неуклонно растет, так как не везде доступны необходимые специалисты.

"Если нужно какое-то обследование для детей, то надо ждать по полгода. Сейчас магнитный резонанс полгода ждем", - рассказала мама одного из пациентов Анна Прудниковича.

Работу мобильного центра здравоохранения опрошенные родители маленьких пациентов оценивают положительно.

"Очень хорошо, что он доступен здесь, в Лиепае. Не все могут выехать в Ригу", - призналась мама Лаура.

Администратор мобильного центра здравоохранения Диана Ниедре рассказала: "В Риге специалисты тоже очень и очень загружены. Большинство специалистов мобильного центра - из Детской клинической больницы. Конечно, и там работы очень много, они выезжают в свои выходные дни. Есть города, где нам готовы квартиры оплатить, чтобы мы остались. В Лиепае мы раз в месяц, потому что меняются специалисты. Есть города, где раз в три-четыре месяца, есть города, где дважды за год".

На региональные визиты автомобиль мобильного центра здравоохранения отправляется 3-4 раза в неделю и обеспечивает за год более 5000 консультаций. Для этого необходим бюджет в 230 000 евро, который ввиду отсутствия государственного финансирования полностью формируется из пожертвований.