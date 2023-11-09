Проверяются водные объекты, задействованы большие силы в поиске Анны Янсоне

Анна Янсоне 1989 года рождения 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас и до сих по не найдена.

Женщина была одета в серое пальто, черные джинсы и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Анны, позвонить по номеру телефона 110.