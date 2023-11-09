Проверяются водные объекты, задействованы большие силы в поиске Анны Янсоне

В четверг, 9 ноября, Государственная полиция продолжает поиски Анны Янсоне. Задействованы обширные ресурсы Государственной полиции, а также Земессардзе. Государственная пожарно-спасательная служба проверяет объекты, сообщили сегодня в Государственной полиции.
Анна Янсоне 1989 года рождения 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас и до сих по не найдена.
Женщина была одета в серое пальто, черные джинсы и черные ботинки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Анны, позвонить по номеру телефона 110.
Полиция все еще призывает отозваться жителей с автомобильными видеорегистраторами, которые 1 ноября с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).
Учитывая уже задействованные силы и район поисков, в дополнительном участии добровольцев на данный момент нет необходимости, но если ситуация изменится, полиция обязательно сообщит об этом.
На данный момент расследование по уголовному процессу еще продолжается, поэтому в Госполиции воздерживаются от дальнейших комментариев.
"Как только появится новая информация о поиске, полиция сообщит", - добавляют представители полиции.
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