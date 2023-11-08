Президент Латвийской ассоциации психиатров Марис Таубе надеется, что ситуация с пропавшей Анной Янсоне, чья четырехмесячная дочка была обнаружена без признаков жизни в машине в лесу, приведет к тому, что послеродовому уходу будет уделяться больше внимания.
Послеродовая депрессия: психиатр о том, почему молодые мамы иногда видят убийство своего ребенка единственным решением
Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас.
Получив заявление об исчезновении матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиск.
В тот же день были проверены адреса, где могла находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.
2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.
Анну Янсоне продолжают искать.
Психиатр заявил, что на данный момент в психиатрии много приоритетов, но и молодые мамы тоже должны быть в приоритете. Что касается введения новых мер эмоциональной поддержки женщин после родов, то он надеется, что этот случай продвинет вопрос вперед. С финансовой стороны это может быть организационная, методическая, информационная поддержка, поручение специалистам уделить повышенное внимание послеродовому периоду.
"Например, если сказано, что у матери проблемы, если подозревается послеродовая депрессия, то, конечно, это приоритет. Мы как психиатры готовы это учитывать, готовы сразу проконсультировать, чтобы не пропустить это", - сказал психиатр.
Он добавил, что каждый случай индивидуален и отдельные случаи гораздо сложнее, чем кажется, то есть: уже было какое-то лечение, сотрудничество с врачами и другие вещи, которые в какой-то момент приводят к страшной трагедии. По его мнению, дело Янсоне также было трудным и запутанным и простого решения здесь не было.
Таубе также отметил, что употребление лекарств часто вызывает проблемы, причем такая ситуация не только в Латвии, но и в мире в целом. А именно пациенты перестают принимать лекарства, не слушаются, а также бывают случаи, когда пациенты не воспринимают лечащего врача. Ассоциация психиатров Латвии пытается сделать всех врачей приемлемыми для пациентов, но если бы "пациенты и их близкие слушались врачей, многие проблемы уже были бы решены".
Таубе подчеркнул, что самая большая проблема - это когда мать может быть опасна для ребенка. А именно по каким-то причинам мать может верить, что ребенка ждет несчастливая жизнь, ощущать вину за то, что он родился, и в результате чувствовать обязанность убить своего ребенка. Поэтому, по мнению психиатра, важно вовремя заметить и распознать подобные случаи, в дальнейшем соответственно обдумывая, как действовать.
"Это может быть помещение матери в больницу, но нам нужно понять, на какой срок, какие лекарства, какое сотрудничество с врачами необходимо и понимает ли сама мать до конца проблему. Ребеночка можно изолировать, а маму - положить в больницу. Возможно, можно провести амбулаторное лечение, и это также важно для поддержки семьи. Это такие сложные вопросы в психиатрической области", - признался Таубе.
В мире существуют скрининги послеродового периода, проводящие клинический опрос пациентов и обращающие внимание на особые критерии. Ничего подобного в Латвии нет, но об этом говорили и проводились исследования. Однако Таубе отметил, что невозможно каждой маме сразу после родов назначить консультацию психиатра или психотерапевта - возможно, это нужно было бы делать в отдельных случаях. Кроме того, как бы психиатрам ни хотелось бы, они не могут предотвратить каждое самоубийство и поддержать каждого человека.
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