Анна Янсоне 1989 года рождения со своей дочерью Луизой Эвертовской, родившейся в этом году, 1 ноября ушла из своего дома в Риге на улице Петерсалас.

Получив заявление об исчезновении матери с ребенком, полиция немедленно начала их поиск.

В тот же день были проверены адреса, где могла находиться женщина с ребенком, обследованы окрестности. Полиция выяснила, что женщина с ребенком покинула свой дом утром 1 ноября на арендованном автомобиле.

2 ноября сотрудники полиции обнаружили арендованный автомобиль Toyota Corolla в лесном массиве в Валгундской волости. В салоне автомобиля находилось тело девочки.

Анну Янсоне продолжают искать.