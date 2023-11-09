Экс-депутат и бывший министр внутренних дел Адамсонс за шпионаж осужден на 8,5 года тюрьмы

По этому делу также признан виновным бывший сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Геннадий Силонов, приговоренный к лишению свободы на 7 лет и шесть месяцев, а также к двум годам пробационного надзора.

И Адамсонс, и Силонов вину не признают и обещают обжаловать приговор.

Адамсонса Служба госбезопасности (VDD) задержала по подозрению в шпионаже летом 2021 года. На тот момент он был депутатом Сейма и представлял партию "Согласие", однако после задержания покинул партию и не стартовал на выборах в 14-й Сейм. После задержания суд применил к политику меру пресечения в виде ареста, но в декабре того же года дал возможность заплатить 30 000 евро залога, чтобы он смог выйти на свободу. Залог был уплачен 5 января прошлого года, и Адамсонс был освобожден из-под стражи.

На политика пали подозрения в передаче России информации на протяжении четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал публично доступные документы - различные поправки к законам, информацию о закупках и бюджете армии, а также предоставил сведения после посещения восточной границы страны, сообщил о позиции Балтийской ассамблеи относительно "Северного потока - 2". Кроме того, согласно неофициальной информации, для передачи сведений он использовал свой парламентский компьютер.

Ранее большинство Сейма по просьбе Генпрокуратуры разрешило начать уголовное преследование в отношении Адамсонса.

Адамсонс как бывший офицер погранслужбы СССР уже много лет получал выплачиваемую Россией военную пенсию. В последние годы ее размер составлял 8400 евро в год, или 700 евро в месяц, сообщает LTV со ссылкой на декларацию должностного лица Адамсонса.

В свое время Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Адамсонса против латвийского государства на запрет ему как бывшему офицеру КГБ баллотироваться на выборах в Сейм и приговорил государство выплатить ему компенсацию в размере 10 000 евро.