На берегу озера Лиелауцес в Ильской волости находится заброшенная и разрушенная усадьба Стирну и поселок, которые, как цветок пчел, манят любителей вымерших и апокалиптических мест. Сейчас ноябрь, темнеет уже в одиннадцать утра и тоска берет верх все чаще и с все более отвратительной силой, так что ничего не остается, кроме как поехать в Стирну самому. Итак, вот рассказик об усадьбе, о поселке, единственном встреченном его жителе, ливанских домах и всех тех двадцати разах, когда я чуть было не проваливался в скрытый под травой и кустами колодец.

Да, темноты нам в эти дни хватает, поэтому пришло время продолжить серию статей, в которой мы с художником, запечатляющим мир, Янисом отправляемся в заброшенные, призрачные, исторические и всякие другие страшные места, чтобы в полной темноте попытаться установить там связь с умершими или хотя бы местными. Вот не так давно мы в темноте сидели в подвалах ЧК в Угловом доме, потом - в тюрьме Каросты. В свою очередь в прошлом году мы в темноте ползали по парку поместья Катвару, где неудачно пытались вызвать мертвых баронов. Один раз даже поздним вечером были в Национальном художественном музее, однако там запретили выключать свет, поэтому ничего не получилось. Пришлось сидеть при свете и смотреть картины.

В этот раз мы направляемся в усадьбу и поселок Стирну, которые грустно стоят заброшенными уже много лет. Вообще, раньше я ничего о Стирну не слышал. Удивительно, но, оказывается, это место - довольно излюбленный туристический объект как среди местных, так и среди зарубежных гостей. Я говорю, живешь в такой маленькой стране и уже более 30 лет каждый день узнаешь что-то новое. Не нужно даже страны. Каждый раз, когда я выхожу на улицы Риги, оказываюсь с открытым ртом. Остается только поднять голову и войти в рамку каких-нибудь ворот. Здесь жемчужина архитектуры, здесь невиданная ранее табличка на стене, здесь развалины завода, здесь киоск, в котором сто лет назад был туалет, здесь посреди парка выскакивает невиданное произведение искусства любимого скульптора. Ни счесть, ни концы свести. Чудеса готовые.