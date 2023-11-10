Война Израиля и ХАМАС: совершают ли стороны военные преступления и что говорит закон?

Как преследуются все эти преступления?

Любая страна на уровне правительства или общественных организаций может подать иск в Международный суд ООН. Государства также обращаются в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать преступления отдельных лиц.

В настоящее время суд ООН рассматривает иск, инициированный Гамбией в отношении Мьянмы.

Суд должен установить, совершали ли власти и военные Мьянмы акты геноцида против народа рохинджа в 2017 году. Специальная комиссия ООН уже дала свое заключение, в котором квалифицирует действия Мьянмы как геноцид.

За время военной диктатуры в Мьянме в результате репрессий и преследований погибли сотни рохинджа, почти миллион человек были вынуждены бежать в безопасные районы.

Главный прокурор МУС Карим Хан призывает Израиль придерживаться условий Международного гуманитарного права и Женевской конвенции Фото: ICC

Международный уголовный суд был создан в 2002 году. Это суд последней инстанции, вмешивающийся только тогда, когда национальные власти не могут или не хотят осуществить судебное преследование.

Для обращения в МУС и выполнения его решений страна должна быть его участником, для этого она должна ратифицировать Римский статут.

США, Китай, Россия, Индия и Израиль документ не ратифицировали. Палестинская автономия присоединилась к соглашению в 2015 году.

Генеральный прокурор МУС Карим Хан недавно посетил Египет, но не смог въехать на территорию сектора Газа.

На пресс-конференции он сделал предупреждение израильским военным.