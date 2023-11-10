Виновный не сожалеет: открытия в деле о смертельном наезде на велосипедиста

В месте, где разрешенная скорость составляет 50 км/ч, 33-летний мужчина на автомобиле BMW передвигался на скорости не менее 71 км/ч, а уже после столкновения покинул место ДТП и оставил пострадавшего велосипедиста в беспомощном состоянии. После этого он выехал на поле и убежал, бросив автомобиль.

Через некоторое время к месту аварии подъехал местный рабочий, который вызвал медиков, однако велосипедист от полученных травм скончался.

Действия обвиняемого как в вечер трагедии, так и после него были тщательно проанализированы прокуратурой. Он неоднократно лгал при даче показаний, а также скрывал важные факты в надежде избежать более сурового приговора.

Отношение мужчины во время расследования указала на важный аспект - он не сожалеет о случившемся.

"Хотя человек признал свою вину и в заключительной части выразил раскаяние, прокурор считает, что это связано с желанием добиться более мягкого наказания", - говорит прокурор Специализированной многопрофильной прокуратуры Марис Гарьянис.

Кроме того, установлено, что в роковой вечер рядом с водителем сидел его друг, который видел момент аварии и предпочел сделать вид, что не знает о пострадавшем.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)