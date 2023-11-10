Пентагон: Пакеты военной помощи Украине становятся меньше

В ближайшей перспективе США продолжат поставлять Украине новые пакеты военной помощи в рамках президентского мандата, однако объем этих пакетов снизится, заявила на пресс-конференции в четверг, 9 ноября, заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
В связи с этим Пентагон призвал Конгресс США как можно скорее утвердить дополнительное финансирование для Украины.
"Мы собираемся продолжать предоставлять пакеты [помощи], но они просто становятся меньше. Вот почему мы призываем Конгресс принять запрос на дополнительные ассигнования, который направил президент [США Джо Байден], чтобы мы могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", - подчеркнула Сингх.
Она сказала, что США уже израсходовали более 95% из $62,3 млрд помощи, которую они предоставили Украине в начале полномасштабного российского вторжения. Она уточнила сделанное в среду заявление Белого дома, в котором говорилось, что были использованы 96 процентов этих средств.
Сингх также отметила, что администрация США уже использовала все средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
В соответствии с мандатом президента в резерве остается еще один миллиард долларов для пакетов военной помощи.
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