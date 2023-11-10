Пентагон: Пакеты военной помощи Украине становятся меньше

В связи с этим Пентагон призвал Конгресс США как можно скорее утвердить дополнительное финансирование для Украины.

"Мы собираемся продолжать предоставлять пакеты [помощи], но они просто становятся меньше. Вот почему мы призываем Конгресс принять запрос на дополнительные ассигнования, который направил президент [США Джо Байден], чтобы мы могли продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя", - подчеркнула Сингх.

Она сказала, что США уже израсходовали более 95% из $62,3 млрд помощи, которую они предоставили Украине в начале полномасштабного российского вторжения. Она уточнила сделанное в среду заявление Белого дома, в котором говорилось, что были использованы 96 процентов этих средств.

Сингх также отметила, что администрация США уже использовала все средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В соответствии с мандатом президента в резерве остается еще один миллиард долларов для пакетов военной помощи.