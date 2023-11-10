Ватикан заявил, что трансгендерных людей можно крестить

Однако ниже сказано, что священники имеют право отклонить такую просьбу, если «существует опасность скандала, неоправданного узаконивания или дезориентации в образовательной области церковного сообщества».

Фото: BBC

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Фото: BBC

В документе достаточно четко изложено, что думает католическая церковь по поводу крещения людей, совершивших транс-переход, или их роли в качестве крестных родителей. Однако отношение к другим вопросам, которые задает епископ Негри, — не столь однозначное.

На вопрос о том, могут ли родители одного пола, которые усыновили ребенка или использовали суррогатную мать, крестить ребенка в церкви, Ватикан заявил, что решение священника должно базироваться на «обоснованной надежде, что он или она будет воспитана в рамках католической религии».

Столь же неоднозначным был ответ и на вопрос, может ли человек, состоящий в однополых отношениях, быть крестным отцом при церковном крещении. В нем говорилось, что человек должен «жить, согласно вере».

В октябре папа заявил, что однополые пары могут получать благословение от священника: по его словам, к такой просьбе следует относиться с «пастырским милосердием».