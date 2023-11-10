Ватикан заявил, что трансгендерных людей можно крестить

Люди, совершившие трансгендерный переход, смогут проходить обряд крещения в католической церкви, если это не приведет к скандалу или не вызовет «замешательство», заявил Ватикан.
В доктринальном отделе Ватикана также заявили, что трансгендерные люди могут быть крестными родителями при крещении и свидетелями на свадьбе.
Этот шаг - очередная попытка папы Франциска сделать Католическую церковь более доступной для ЛГБТ-сообщества.
В июле понтифик говорил с одним из транс-людей и сказал ему, что «даже если мы грешники, он (Бог) приближается, чтобы помочь нам».
Ватикан разъяснил отношение к транс-людям после того, как бразильский епископ Хосе Негри написал письмо руководителям церкви с шестью вопросами, касающимися ЛГБТ и их участия в крещении и бракосочетании.
В среду доктринальный отдел с одобрения папы Франциска разместил на своем сайте трехстраничный ответ, подписанный аргентинским кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом.
В нем сказано, что трансгендер, в том числе прошедший гормональное лечение и операцию по смене пола, может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, «если нет ситуаций, в которых существует риск возникновения публичного скандала или дезориентации среди верующих».
В документе также дается ответ на другие вопросы епископа Негри, в том числе — могут ли трансгендеры быть крестными родителями. В нем говорится, что если взрослый человек прошел гормональное лечение и операцию по смене гендера, он может быть крестным отцом или крестной матерью.
Однако ниже сказано, что священники имеют право отклонить такую просьбу, если «существует опасность скандала, неоправданного узаконивания или дезориентации в образовательной области церковного сообщества».
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В документе достаточно четко изложено, что думает католическая церковь по поводу крещения людей, совершивших транс-переход, или их роли в качестве крестных родителей. Однако отношение к другим вопросам, которые задает епископ Негри, — не столь однозначное.
На вопрос о том, могут ли родители одного пола, которые усыновили ребенка или использовали суррогатную мать, крестить ребенка в церкви, Ватикан заявил, что решение священника должно базироваться на «обоснованной надежде, что он или она будет воспитана в рамках католической религии».
Столь же неоднозначным был ответ и на вопрос, может ли человек, состоящий в однополых отношениях, быть крестным отцом при церковном крещении. В нем говорилось, что человек должен «жить, согласно вере».
В октябре папа заявил, что однополые пары могут получать благословение от священника: по его словам, к такой просьбе следует относиться с «пастырским милосердием».
Однако при этом Франциск добавил, что церковь по-прежнему считает однополые отношения однозначно греховными и не признает однополые браки.