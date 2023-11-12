"Кто-то должен заботиться о ней". Психотерапевт о важной роли отца после родов

Получается, отец должен увидеть, что мать нужно покормить, может быть, приготовить еду, взять на себя это, привести в порядок дом или найти человека, который это будет делать.

Чтобы быт ушел из обязанностей женщины. Ответственность за ребенка на отце должна лежать так же, как и на матери. Отец не может удаляться и зарабатывать деньги, приходить и говорить, что этого достаточно, это невозможно. Иначе в такие моменты молодая мама может почувствовать себя одинокой".

Психотерапевт также советует матерям как можно больше гулять с новорожденными, чтобы "проветрить чувства и голову", и при любой возможности засыпать вместе с ребенком, чтобы не было дефицита сна.

"Самое важное для каждой женщины, которая начинает чувствовать, что что-то происходит не то и что она ожидала от себя больших чувств по отношению к ребенку, но не может их дать - во-первых, не паниковать из-за этого, потому что это абсолютная норма, с одной стороны. А с другой стороны - это, конечно же, не норма. Эти чувства должны прийти, и ей нужно включить голову...

Нужно, чтобы она искала в своей памяти хотя бы одного человека, который к ней проявил заботу и к которому она почувствовала, например, благодарность. Хотя бы одного человека, который смог зародить в ее душе какие-то позитивные, хорошие, добрые чувства. И как только она найдет эти чувства, ей нужно их сохранить и опереться на них. Через эти чувства она должна обращаться к ребенку, коммуницировать с ребенком, идти на контакт с ребенком, и тогда она тоже сможет вытащить саму себя из депрессии".

Психотерапевт советует женщинам, которые страдают от послеродовой депрессии, не впадать в беспомощность, "включить мозг", найти в памяти хоть один пример хорошего отношения к себе, внутренне опереться на него, после чего уже искать возможности профессиональной помощи.

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