"Кто-то должен заботиться о ней". Психотерапевт о важной роли отца после родов

История мамы двоих детей 34-летней Анны Янсоне потрясла всю страну. 1 ноября Анна вместе со своей младшей дочерью ушла из дома в Риге, а на следующий день тело четырехмесячной девочки обнаружили в лесу в арендованном автомобиле. Маму младенца продолжают искать. Ранее стало известно, что Анна могла страдать от послеродовой депрессии.
В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" судебный психотерапевт Кристине Чевере рассказала о симптомах послеродовой депрессии, о поддержке, которую может оказать партнер, а также о том, когда стоит просить помощи профессионалов.
Психотерапевт отмечает, что близкие люди могут заметить признаки послеродовой депрессии у женщины, так как появляются характерные отличия в поведении: "Если вы какое-то долгое время общаетесь со своим человеком, вы живете с ним на одной территории, то вы можете увидеть, что, например, ваша женщина стала агрессивной. Раньше этого не было, а тут такая агрессия, она не проходит за сутки или двое. Она длится больше двух недель. Что бы вы ни сказали, вы чувствуете в ней эту злость, она на все реагирует со злостью, гневом".
Также перемены в настроении и поведении могут быть совершенно противоположные - женщина становится чрезмерно энергичной.
"Вдруг ваша женщина становится веселой, со всем справляется, все может. Такая, знаете, маниакальность в ней появляется, она как будто бы сверхчеловеком становится".
Один из важных симптомов послеродовой депрессии - это безразличие к ребенку, добавляет психотерапевт.
"Она будет абсолютно безразлична к ребенку, она не будет к нему подходить.
Нет человека, который не среагирует на плачущего ребенка. Это невозможно.
Крик ребенка настолько давит на нервную систему... Даже если это не ваш ребенок, вы будете раздражаться очень сильно. А если это ваш ребенок, первое, что вы захотите сделать - пойти его успокоить. Если женщина этого не делает, то здесь тоже надо присмотреться, начинать за ней наблюдать и, самое главное, начинать с ней разговаривать", - говорит Чевере.
Если женщина находится в депрессивном состоянии или признаки послеродовой депрессии проявляются больше двух недель, это повод обратиться к специалисту.
"Если женщина два-три месяца уже в таком состоянии, стабильно надо идти за антидепрессантами, потому что иначе не помочь. Психотерапия даже не начнется, пока не выровняется аффективный фон у женщины. Сначала ей нужно вернуть возможность мыслить более трезво, вылезти из этой "черной дыры", - отмечает специалист.
Чтобы предотвратить такое состояние у женщины, ее партнер или муж после родов может взять на себя бытовые обязанности:
"В первые полгода жизни ребенка мать должна заботиться только о ребенке. Это ее задача. И кто-то должен заботиться о ней. Если мать закрывает потребности ребенка, то муж или отец закрывает потребности и ребенка, и матери. У отца еще большая ответственность, чем даже у матери.
Получается, отец должен увидеть, что мать нужно покормить, может быть, приготовить еду, взять на себя это, привести в порядок дом или найти человека, который это будет делать.
Чтобы быт ушел из обязанностей женщины. Ответственность за ребенка на отце должна лежать так же, как и на матери. Отец не может удаляться и зарабатывать деньги, приходить и говорить, что этого достаточно, это невозможно. Иначе в такие моменты молодая мама может почувствовать себя одинокой".
Психотерапевт также советует матерям как можно больше гулять с новорожденными, чтобы "проветрить чувства и голову", и при любой возможности засыпать вместе с ребенком, чтобы не было дефицита сна.
"Самое важное для каждой женщины, которая начинает чувствовать, что что-то происходит не то и что она ожидала от себя больших чувств по отношению к ребенку, но не может их дать - во-первых, не паниковать из-за этого, потому что это абсолютная норма, с одной стороны. А с другой стороны - это, конечно же, не норма. Эти чувства должны прийти, и ей нужно включить голову...
Нужно, чтобы она искала в своей памяти хотя бы одного человека, который к ней проявил заботу и к которому она почувствовала, например, благодарность. Хотя бы одного человека, который смог зародить в ее душе какие-то позитивные, хорошие, добрые чувства. И как только она найдет эти чувства, ей нужно их сохранить и опереться на них. Через эти чувства она должна обращаться к ребенку, коммуницировать с ребенком, идти на контакт с ребенком, и тогда она тоже сможет вытащить саму себя из депрессии".
Психотерапевт советует женщинам, которые страдают от послеродовой депрессии, не впадать в беспомощность, "включить мозг", найти в памяти хоть один пример хорошего отношения к себе, внутренне опереться на него, после чего уже искать возможности профессиональной помощи.
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