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В первый день сбора подписей за референдум о роспуске Сейма подписалось около 5000 человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Здание Сейма
Здание Сейма Фото: Edijs Pālens/LETA

В первый день с начала сбора подписей за референдум о роспуске 14-го Сейма подписалось приблизительно 5000 человек, свидетельствуют данные портала Latvija.lv.

Сбор подписей начался сегодня и продлится год.

Имеющие право голоса граждане могут подписываться за проведение референдума на портале Latvija.lv, лично в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в Сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, в регионах у руководителей местных самоуправлений, а также в посольствах Латвии за рубежом.

Для проведения референдума под инициативой должно подписаться не менее 10% избирателей, или 154 241 гражданин Латвии.

1 ноября заявки на сбор подписей для организации референдума в Центральную избирательную комиссию подали партии "Латвия на первом месте", "Стабильности!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение "Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ" и "Новое Согласие".

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