Латвия впервые выдвинула свою кандидатуру на членство в Совбезе ООН

На мероприятии, посвященном началу кампании избрания в Совет Безопасности в Центре фонда Форда, президент Эдгар Ринкевич, обращаясь к представителям государств-членов ООН, обозначил приоритеты Латвии в Совете Безопасности - верховенство закона и демократии, содействие правам и расширению возможностей женщин, решения в области безопасности, устойчивости и развития.

Членство Латвии в Совете Безопасности ООН даст возможность защитить международную систему, основанную на верховенстве права и демократических ценностях, помочь странам-единомышленникам, а также привлечь внимание к вопросам, которые имеют отношение к безопасности Латвии и Балтийского региона, говорится в заявке.

Цель избирательной кампании Латвии - обеспечить успешное избрание в Совет Безопасности ООН в 2025 году на период 2026-2027 гг. Латвия впервые выдвигает свою кандидатуру. Для избрания ей нужно заручиться поддержкой не менее двух третей стран-членов ООН, или 129 голосами из 193. Для этого Латвия должна провести международную избирательную кампанию, которая включает в себя работу с государствами-членами ООН путем двусторонних визитов и встреч на многосторонних мероприятиях, а также повышение международного авторитета Латвии.

Как подчеркивает МИД, членство в Совете Безопасности ООН станет одним из важнейших инструментов для реализации и защиты внешнеполитических интересов Латвии, а также позволит ей еще больше расширить международное сотрудничество, внести свой вклад в укрепление мира и устойчивости на планете. Эта цель отражена и в девизе кампании "Вместе за мир и устойчивость".

Избрание членов Совета Безопасности ООН состоится в июне 2025 года во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Латвия стала членом ООН 17 сентября 1991 года.