Партия Барташевича хочет ускорить процесс роспуска Резекненской думы

Правление партии считает, что единственно правильной реакцией на отстранение 2 ноября представляющего ее мэра Резекне Александра Барташевича со стороны думского большинства является ускорение процесса роспуска думы и подготовка к внеочередным выборам, которые могут состояться в 2024 году и в которых партия обязательно будет участвовать.

В заявлении также высказываются упреки в адрес министра финансов Арвила Ашераденса, так как все еще не начат заявленный Резекненской думой процесс стабилизации, и в адрес министра охраны среды и регионального развития Инги Берзини в "политической мотивации" ее действий.

Политики Резекненского самоуправления, которому грозит банкротство, утверждают, что самоуправление имеет "законные права претендовать на запрошенные [у государства] ссуды".

О политическом контексте ситуации, по мнению авторов заявления, говорит и тот факт, что мало говорится о других самоуправлениях, находящихся в сложной ситуации.

"Вместе для Латвии" утверждает, что проблемы Резекне можно решить, но "помощь намеренно задерживается".

По мнению партии, Министерство финансов продолжает использовать все методы, чтобы усугубить кризис и ухудшить ситуацию в Резекне. Положить конец "этому произволу" могут только новые выборы, которые "несомненно, подтвердят правильность курса, взятого нынешней коалицией на развитие города".

Как сообщалось, заседание Резекненской думы 2 ноября было отменено из-за отсутствия кворума. На заседании присутствовали только шесть депутатов.

Сегодня заседание думы вновь не состоялось, так как из 13 депутатов присутствовали только четверо.

Согласно закону, Сейм может принять решение о роспуске думы, если она не может принимать решения из-за отсутствия кворума на трех заседаниях подряд.

Мэр Резекне Барташевич был отстранен от должности 2 ноября за серьезные и систематические нарушения в руководстве работой думы и организации и управлении процессом выполнения бюджета, в результате чего самоуправление оказалось в сложной финансовой ситуации.