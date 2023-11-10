Оппозиция просит президента на два месяца приостановить поправки о партнерстве

Он отметил, что в соответствии с Конституцией президент страны обязан задержать провозглашение закона на два месяца, если этого требует не менее одной трети депутатов Сейма.

Как сообщалось, Сейм большинством голосов принял 9 ноября в окончательном чтении предложенный министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере пакет законопроектов, который вводит в Латвии с середины 2024 года новый правовой институт - партнерство, которое станет способом легализации и юридического упорядочения отношений пар, в том числе однополых.

Однако вскоре после этого оппозиционные партии заявили, что собрали подписи 34 депутатов, чтобы попытаться добиться проведения референдума по поправкам к закону о нотариате, которые предусматривают заключение и расторжение партнерства.

Под инициативой подписались депутаты партий "Объединенный список", "Латвия на первом месте" и Национального объединения.

Конституцией установлено право не менее 34 депутатов просить президента отложить провозглашение законопроекта на два месяца, чтобы в течение одного месяца путем организованного Центральной избирательной комиссией (ЦИК) сбора подписей получить нужную поддержку для организации референдума по этому вопросу.

Если ЦИК объявит сбор подписей, для инициирования референдума в течение месяца нужно будет собрать подписи одной десятой части, или 155 000 избирателей.