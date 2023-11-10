Экс-депутат Рижской думы, обвиненный в разжигании розни, мог сбежать в Россию

В прокуратуре признали, что это один из вариантов дальнейшего развития дела.

Бывшего депутата обвиняют в действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и розни против украинцев и беженцев из Украины, а также в нарушении санкций, введенных Евросоюзом, ранее сообщали агентству LETA в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, летом прошлого года обвиняемый с целью разделения общества по национальному признаку на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной пропаганды РФ, размещал необоснованные заявления о положении русских в Латвии, публично распространяя информацию, которая провоцировала ненависть и недоверие к украинцам и беженцам из Украины.

Кроме того, обвиняемый предоставил экономические ресурсы лицу, против которого введены санкции ЕС за подрыв территориального единства, суверенитета и независимости Украины.

Уголовный процесс был начат 29 июля 2022 года. Панкратов, 1969 года рождения, был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (VDD) летом прошлого года, а 1 августа суд в качестве меры пресечения арестовал его. Позже суд заменил арест залогом в 5000 евро, который Панкратов заплатил и 5 января 2023 года вышел из тюрьмы.

Ранее телеканал TV3 сообщал, что Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. В сюжете, опубликованном на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", показано, что Панкратов принял участие в пресс-конференции назначенного РФ "руководства", на которой якобы международные СМИ были проинформированы о "референдуме" о присоединении оккупированных городов к России.