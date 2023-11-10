Экс-депутат Рижской думы, обвиненный в разжигании розни, мог сбежать в Россию

Объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, обвиняемый по уголовному делу о действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и розни против украинцев, сбежал в Россию, сообщила в четверг, 9 ноября, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Адвокат Имма Янсоне, которая защищала Панкратова в латвийском суде, сообщила агентству LETA, что на данный момент у нее нет официальной информации о его местонахождении.
Как сообщалось, Рижский городской суд планировал рассмотреть дело Панкратова 26 сентября, однако бывший депутат в заседании не участвовал.
Янсоне ранее заявляла, что Панкратов покинул место жительства и с тех пор его никто не видел. Учитывая вышеизложенное, жена бывшего депутата обратилась в полицию.
У Панкратова также не было действующих проездных документов, поскольку несколько месяцев назад министр внутренних дел Марис Кучинскис принял решение запретить бывшему депутату в течение года покидать территорию Латвии. Решение было оспорено в суде, но безуспешно.
В конце сентября Госполиция распространила заявление о розыске Панкратова, который покинул место жительства в Риге 23 сентября этого года и до сих пор не вернулся.
Прокуратура Латвии ранее сообщила агентству LETA, что суд может рассматривать уголовные дела и в отсутствие обвиняемого, если его местонахождение неизвестно или он находится за рубежом и обеспечить его явку в суд невозможно.
В прокуратуре признали, что это один из вариантов дальнейшего развития дела.
Бывшего депутата обвиняют в действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и розни против украинцев и беженцев из Украины, а также в нарушении санкций, введенных Евросоюзом, ранее сообщали агентству LETA в прокуратуре.
Согласно обвинительному заключению, летом прошлого года обвиняемый с целью разделения общества по национальному признаку на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной пропаганды РФ, размещал необоснованные заявления о положении русских в Латвии, публично распространяя информацию, которая провоцировала ненависть и недоверие к украинцам и беженцам из Украины.
Кроме того, обвиняемый предоставил экономические ресурсы лицу, против которого введены санкции ЕС за подрыв территориального единства, суверенитета и независимости Украины.
Уголовный процесс был начат 29 июля 2022 года. Панкратов, 1969 года рождения, был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (VDD) летом прошлого года, а 1 августа суд в качестве меры пресечения арестовал его. Позже суд заменил арест залогом в 5000 евро, который Панкратов заплатил и 5 января 2023 года вышел из тюрьмы.
Ранее телеканал TV3 сообщал, что Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. В сюжете, опубликованном на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", показано, что Панкратов принял участие в пресс-конференции назначенного РФ "руководства", на которой якобы международные СМИ были проинформированы о "референдуме" о присоединении оккупированных городов к России.
В 2009 году Панкратов был избран депутатом Рижской думы от партийного объединения "Центр согласия" и несколько лет работал в самоуправлении. В 2018 году он баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году баллотировался на выборах в Европарламент по списку Партии действия.
По данным Firmas.lv, Панкратов вместе с Верой Панкратовой работает в объединении Latvijas krievu pasaule, зарегистрированном в 2006 году. Несколько лет назад он работал в объединении "Союз против нацизма".
В архиве агентства LETA указано, что в 2015 году Панкратов отправился в командировку в Москву в качестве тогдашнего депутата Рижской думы. В отчете о командировке, адресованном тогдашнему мэру Риги, Панкратов сообщил, что в ходе командировки состоялась встреча с министром правительства Москвы, главой Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым, обсуждалось сотрудничество в сфере культуры, упомянутое в программе сотрудничества Рижской думы и правительства Москвы на 2015-2017 годы, реализация гуманитарных проектов, а также популяризация города Риги в Москве.
Тогда в оппозиции Рижской думы агентству LETA сообщили, что Панкратов регулярно ездит в командировки в Москву на деньги налогоплательщиков. Оппозиция усомнилась в полезности этих рабочих визитов и выразила недоумение, почему на встречу с представителями правительства Москвы был отправлен один из "рядовых депутатов", а не кто-то из руководства.
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