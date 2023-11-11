"Доставят все": параллельный импорт в Россию из Казахстана

Параллельный импорт Россия разрешила в марте 2022 года. Тогда же был составлен список товаров, разрешенных для ввоза. В нем оказались гаджеты, бытовая техника, одежда, топливо и автомобили. Согласно официальной статистике, в прошлом году объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов. Если же говорить о Казахстане, то в 2022 году казахстанский экспорт в Россию увеличился почти на 2 миллиарда долларов и достиг отметки почти в 9 миллиардов.

"Серым экспортом в Казахстане занимаются как частники, так и средние и даже крупные компании. Только по официальным данным, размер теневой экономики в Казахстане составляет примерно 15 процентов. Однако в реальности он может быть в два раза больше", - объясняет Арман Бейсембаев, финансовый аналитик международной брокерской компании Tickmill. "В чем проблема? Это невозможно контролировать. Потому что это не попадает в отчетность, это не попадает под надзор, и ты на самом деле точно не знаешь, сколько именно, кто именно, как именно, и что именно там происходит. То есть, это такая черная дыра, где вообще непонятно, что происходит. Ведь, по большому счету, наши налоговые службы даже не знают, сколько в реальности они могут там условно с той же самой барахолки собрать налогов", - поясняет он.