Михаил Подоляк: Война РФ с Украиной - в точке невозврата

Мы же понимаем, для того чтобы получить преимущество в этой войне, нужно не количественно даже наращивать объемы определенных видов оружия, тех же снарядов, а нужно увеличить высокотехнологичный компонент.

- К какому развитию военных действий и линии фронта готовится Офис президента Украины в 2024 году?

- Война находится в точке невозврата. Россия прекрасно понимает, что если она потерпит поражение, обвалится линия фронта, то эта элита перестанет существовать, ну и, собственно, Россия перестанет существовать - имеется в виду не в географическом, а в политическом виде. У них будут те же процессы, что были в 1991 году, но только с гораздо большими взаимными внутренними претензиями. Потому что им предлагали модель одну, получили другую, заплатили за это высокую цену, и безрезультатно.

У нас то же самое: если мы не дожимаем по линии фронта, не обеспечиваем поражение России, то война замораживается, а украинское государство, ее субъектность, будет постоянно находиться под внешним давлением - Россия будет вкладывать большие ресурсы в постоянные теракты, в постоянные внутренние политические конфликты и так далее. Мы в принципе будем иметь несостоятельное внутреннее политическое пространство.