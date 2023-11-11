Айя Аушкапа рассказала, как стала менеджером Prāta Vētra

Менеджер группы Prāta Vētra Айя Аушкапа в программе "Когда они встречаются" (Kad viņas satiekas) рассказала, как началось ее сотрудничество с коллективом и как она стала менеджером.
По словам Айи, ее родители - представители точных наук, но в итоге она попала в шоу-бизнес, хотя карьерный путь начинался совсем по-другому.
О том, как она пересеклась с Prāta Vētra, Айя говорит: "Ну, как обычно, девчонки куда-то попадают. Ну, с подругой вместе!".
"Пошла со своей подружкой в бар. Там я и встретила всех, веселеньких".
Предыдущим менеджером Prāta Vētra был Алдис Хофманис. На вопрос, как произошла такая перемена, Айя пошутила: "Я просто была красивее и умнее".
На самом деле мы с Алдисом работали вместе, сначала я была его помощником, поскольку работы становилось все больше и больше. Была еще фанатская газета, и я была ее редактором. Я не участвовала в принятии решений и организации концертов. А потом был период, когда после 2000 года их слава выросла и казалось, что они могут сделать еще больше и еще лучше. Я знаю, что был план найти зарубежного менеджера, и Алдис ушел в 2002 году, но зарубежного менеджера не было; кому-то нужно было управлять этой компанией. Кто там был? Я была там! И вот уже 21 год я являюсь руководителем звукозаписывающей компании Prāta Vētra. У нас есть еще две компании, которыми я также управляю. Мне есть где оторваться".
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