Айя Аушкапа рассказала, как стала менеджером Prāta Vētra

На самом деле мы с Алдисом работали вместе, сначала я была его помощником, поскольку работы становилось все больше и больше. Была еще фанатская газета, и я была ее редактором. Я не участвовала в принятии решений и организации концертов. А потом был период, когда после 2000 года их слава выросла и казалось, что они могут сделать еще больше и еще лучше. Я знаю, что был план найти зарубежного менеджера, и Алдис ушел в 2002 году, но зарубежного менеджера не было; кому-то нужно было управлять этой компанией. Кто там был? Я была там! И вот уже 21 год я являюсь руководителем звукозаписывающей компании Prāta Vētra. У нас есть еще две компании, которыми я также управляю. Мне есть где оторваться".