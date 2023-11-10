В Земессардзе поступило меньше заявок, но очередь из желающих сохраняется

По его словам, в этом году поступило более 1000 заявлений, в то время как в прошлом году, когда Россия вторглась в Украину, было подано почти 5000. Не все желающие попадают в ряды Земессардзе - многие отсеиваются в процессе отбора.

По словам Пуданса, в Земессардзе вступают представители самых разных профессий, в основном в возрасте 30-40 лет. В последнее время наметилась тенденция к тому, что в Земессардзе активно вступают жители столицы, хотя раньше рижане шли служить неохотно.

На вопрос о том, не "отнимает" ли недавно введенная служба государственной обороны (СГО) людей у Земессардзе, Пуданс ответил, что, скорее, наоборот.

"С этой точки зрения она не является конкурентом, я рассматриваю ее как дополнение", - сказал командир Земессардзе, отметив, что СГО дает молодым людям возможность почувствовать, что такое военная служба, и, если человек не хочет продолжать карьеру в профессиональной армии, то вполне вероятно, что после СГО он вступит в Земессардзе.