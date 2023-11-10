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В Земессардзе поступило меньше заявок, но очередь из желающих сохраняется

rus.tvnet.lv/LETA
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Военнослужащие Земессардзе. Иллюстративное фото
Военнослужащие Земессардзе. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

Интерес к вступлению в ряды Земессардзе в этом году по сравнению с прошлым годом снизился, но желающие все равно вынуждены ждать очереди на рассмотрение заявлений, сообщил в интервью Латвийскому радио командир Земессардзе Каспарс Пуданс.

По его словам, в этом году поступило более 1000 заявлений, в то время как в прошлом году, когда Россия вторглась в Украину, было подано почти 5000. Не все желающие попадают в ряды Земессардзе - многие отсеиваются в процессе отбора.

По словам Пуданса, в Земессардзе вступают представители самых разных профессий, в основном в возрасте 30-40 лет. В последнее время наметилась тенденция к тому, что в Земессардзе активно вступают жители столицы, хотя раньше рижане шли служить неохотно.

На вопрос о том, не "отнимает" ли недавно введенная служба государственной обороны (СГО) людей у Земессардзе, Пуданс ответил, что, скорее, наоборот.

"С этой точки зрения она не является конкурентом, я рассматриваю ее как дополнение", - сказал командир Земессардзе, отметив, что СГО дает молодым людям возможность почувствовать, что такое военная служба, и, если человек не хочет продолжать карьеру в профессиональной армии, то вполне вероятно, что после СГО он вступит в Земессардзе.

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