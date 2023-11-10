Эксклюзивное видео ⟩ Давший крен эстонский паром благополучно прибыл в порт Мерсрагс

По словам Кирсса, паром Amalie уже несколько часов идет на малой скорости в направлении латвийского побережья, и пока все идет хорошо. "Крен судна остается стабильным и колеблется в пределах 10-15 градусов. Вероятной причиной крена могло стать движение груза - автомобилей".

Около часа дня оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон сообщил, что паром Amalie продолжает благополучно двигаться к побережью Латвии с целью швартовки в порту Мерсрагс.

"До Латвии судно сопровождали военное судно "Валве", научно-исследовательское судно ТалТеха "Сальме" и судно Пярнуского отделения полиции "Терье". С латвийской стороны паром Amalie встретил латвийский военный корабль, который продолжает сопровождать Amalie к побережью Латвии", - рассказал он.

По его словам, научно-исследовательское судно "Сальме" находится в режиме ожидания у берегов Латвии, а судно морской охраны "Вальве" и судно "Терье" вернулись. "Вальве" направилось на Сааремаа, а "Терье" - на остров Рухну, где забрал эвакуированных на Рухну людей и благополучно доставляет их в Пярну.

"В настоящее время на борту парома Amalie находятся четыре пассажира и два члена экипажа. Ожидаемое время прибытия судна в порт пока неизвестно", - уточнил Янсон около часа дня.

Судно добралось до латвийского порта

В три часа дня Янсон уточнил, что Amalie только что своим ходом и благополучно пришвартовалась в гавани Мерсрагса.

"Состояние здоровья четырех пассажиров и двух членов экипажа на борту хорошее, в медицинской помощи они не нуждаются. Представитель Kihnu Veeteed, капитан судна и начальник порта теперь будут решать, как ликвидировать крен, а также когда и куда судно двинется дальше. Kihnu Veeteed доставит находившихся на судне людей домой", - сообщил последние новости Янсон.

По его словам, около часа дня с острова Рухну в Пярну прибыло также судно Пярнуского отделения полиции "Терье", на борту которого находились вчера эвакуированные на Рухну люди. Полицейские тепло встретили пассажиров и предложили им еду.

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