Эксклюзивное видео ⟩ Давший крен эстонский паром благополучно прибыл в порт Мерсрагс

Поздно вечером в четверг, 9 ноября, поступила информация, что паром Amalie, следовавший с острова Рухну на остров Кихну, дал крен. Поскольку возникла угроза пассажирам, Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) начал спасательную операцию по эвакуации находившихся на борту людей, сообщает Rus.Postimees.
Как сообщила пресс-служба полиции, в момент инцидента на борту парома Amalie находилось 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа.
"Экипаж спасательного вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в больницу Пярну. После этого вертолет вернулся в Таллинн для дозаправки, но эвакуация людей продолжалась на прибывших на место происшествия катерах", - сообщил представитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.
Около трех часов ночи Кирсс сообщил, что вертолет вернулся к парому, но было решено, что в текущих погодных условиях эвакуировать остальных находящихся на борту людей при помощи спасательной лебедки было бы слишком рискованно.
"Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie зайти в порт Рухну не увенчались успехом, и было решено, что наиболее безопасный курс - к побережью Латвии. Судно Amalie с шестью людьми на борту взяло курс на Латвию, его сопровождают три спасательных судна. Вертолет PPA находится на острове Рухну в готовности к реагированию в случае необходимости, а Латвия, со своей стороны, направила судно навстречу Amalie", - сообщил Кирсс.
По словам Кирсса, паром Amalie уже несколько часов идет на малой скорости в направлении латвийского побережья, и пока все идет хорошо. "Крен судна остается стабильным и колеблется в пределах 10-15 градусов. Вероятной причиной крена могло стать движение груза - автомобилей".
Около часа дня оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон сообщил, что паром Amalie продолжает благополучно двигаться к побережью Латвии с целью швартовки в порту Мерсрагс.
"До Латвии судно сопровождали военное судно "Валве", научно-исследовательское судно ТалТеха "Сальме" и судно Пярнуского отделения полиции "Терье". С латвийской стороны паром Amalie встретил латвийский военный корабль, который продолжает сопровождать Amalie к побережью Латвии", - рассказал он.
По его словам, научно-исследовательское судно "Сальме" находится в режиме ожидания у берегов Латвии, а судно морской охраны "Вальве" и судно "Терье" вернулись. "Вальве" направилось на Сааремаа, а "Терье" - на остров Рухну, где забрал эвакуированных на Рухну людей и благополучно доставляет их в Пярну.
"В настоящее время на борту парома Amalie находятся четыре пассажира и два члена экипажа. Ожидаемое время прибытия судна в порт пока неизвестно", - уточнил Янсон около часа дня.
Судно добралось до латвийского порта
В три часа дня Янсон уточнил, что Amalie только что своим ходом и благополучно пришвартовалась в гавани Мерсрагса.
"Состояние здоровья четырех пассажиров и двух членов экипажа на борту хорошее, в медицинской помощи они не нуждаются. Представитель Kihnu Veeteed, капитан судна и начальник порта теперь будут решать, как ликвидировать крен, а также когда и куда судно двинется дальше. Kihnu Veeteed доставит находившихся на судне людей домой", - сообщил последние новости Янсон.
По его словам, около часа дня с острова Рухну в Пярну прибыло также судно Пярнуского отделения полиции "Терье", на борту которого находились вчера эвакуированные на Рухну люди. Полицейские тепло встретили пассажиров и предложили им еду.
Видео: Шедший на остров Кихну паром накренился
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