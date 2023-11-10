Видео ⟩ В Латвию доставлено 15 танков Leopard 2

"Это важный шаг в усилении сдерживающего и боевого потенциала НАТО в регионе. Мы еще ближе к тому, чтобы боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии достигла уровня бригады", - подчеркнул министр обороны Латвии в социальных сетях.

Как сообщалось, Канада разместит в Латвии 15 танков Leopard 2 вместе со вспомогательным персоналом, что является важным шагом в увеличении военного присутствия в регионе.

Планируется, что полную боевую готовность бригада достигнет к 2026 году.

С 2017 года в Латвии дислоцируется боевая группа расширенного присутствия НАТО, и на данный момент в ее состав входят более 1700 солдат из Албании, Чехии, Италии, Польши, Канады, Черногории, Словакии, Словении, Испании, Исландии и Северной Македонии, которые выполняют свои обязанности на ротационной основе в Латвии.

Ранее сообщалось, что Германия выбрала подразделения, из которых будет сформирована 42 танковая бригада бундесвера для постоянного размещения в Литве. Как сообщило в понедельник, 6 ноября, министерство обороны ФРГ, в состав новой бригады войдут 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии и 203-й танковый батальон из Северного Рейна-Вестфалии.

Lāčplēša dienas priekšvakarā Latvijā nogādāti piecpadsmit Leopard 2 tanki. Šis ir būtisks solis NATO atturēšanas un kaujas spēju stiprināšanā reģionā. Esam vēl tuvāk, lai NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā sasniegtu brigādes līmeni.

🇱🇻🇨🇦#StrongerTogether… pic.twitter.com/O8i9QiBBJS — Andris Spruds (@AndrisSpruds) November 10, 2023