Видео ⟩ Рижанка уже вторую зиму мерзнет в квартире. Батареи еле греют

Лина вынуждена уже вторую зиму мерзнуть в квартире, батареи почти не греют. Рижанка бесчисленное количество раз звонила управляющему, и мастера много раз приходили решить проблему, но безуспешно. Лина вынуждена почти круглосуточно выключать электрообогреватель, чтобы не замерзнуть.

Из-за прошлогодних холодов в квартире даже образовалась плесень, в этом году Лина купила влагосборник.

Другие жильцы дома также говорят, что батареи еле теплые, их это не смущает.

Представитель предприятия Siltumserviss Rīga утверждает, что при осмотре квартиры никаких проблем обнаружено не было.

Представитель домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks Уна Греневица поясняет, что причиной неисправности системы отопления является несанкционированное вмешательство жильцов в систему отопления путем самовольного выпуска воздуха из системы.

Представитель домоуправления просит Лину еще раз позвонить, а также призывает жильцов дома самовольно не вмешиваться в контроль за отопительной системой.

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