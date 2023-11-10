Видео ⟩ В одном из подъездов Межциемса обнаружено тело мужчины

Тело мужчины было найдено на лестничной клетке между шестым и седьмым этажами многоквартирного дома. Молодой человек прислонился к одной из стен. Очевидцы решили, что он просто сел. То, что человек был без признаков жизни, заметил кто-то с седьмого этажа, направляясь к лифту.

Один из местных жителей предполагает, что кто-то просто впустил незнакомца на подъезд, и то, что он умер именно в этом подъезде, - чистая случайность. В связи с инцидентом полиция начала расследование.

"Личность погибшего установлена, предварительные данные позволяют предположить, что он мог умереть от передозировки наркотиков. С целью выяснения точных обстоятельств происшествия и причины смерти возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы", - сообщила представитель Госполиции.

Также полиции необходимо будет выяснить, не появился ли в обороте новый вид наркотика, который может вызвать передозировку и верную смерть.

Ранее программа Degpunktā сообщала о смерти нескольких мужчин в Вангажи.

Видео: Сюжет программы Degpunktā