В США совершил первый полет бомбардировщик нового поколения

В США совершил первый испытательный полет новейший стратегический cтелс-бомбардировщик B-21 Raider компании Northrop Grumman, сообщает агентство Reuters в пятницу, 10 ноября. Испытания прошли в Калифорнии, где расположен завод Northrop Grumman. Полет был запечатлен очевидцами, которые выложили видео в соцсети.

Первый в мире бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, как утверждает производитель, станет основой американской военной авиации в будущем. Это первый новый бомбардировщик, созданный в США за последние 30 лет, заявил на презентации в декабре министр обороны страны Ллойд Остин.

B-21 Raider придет на смену бомбардировщикам B-1 и B-2

Бомбардировщик способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Он сможет "проникать в противовоздушную оборону противника и достигать целей в любой точке мира", утверждает производитель.