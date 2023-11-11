В День Лачплесиса в Риге местами ограничено движение

В субботу во время мероприятий в честь Дня Лачплесиса в Риге установлено несколько ограничений движения, сообщает агентство LETA.
До 12 часов 12 ноября для транспортных средств закрыто движение на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до места разворота у улицы Херманя.
В субботу с 16:40 от Братского кладбища в Риге до площади Свободы и Набережной 11 ноября пройдет факельное шествие. В случае необходимости военная полиция НВС и Государственная полиция на указанном маршруте могут ограничить или закрыть движение.
Факельное шествие пройдет по маршруту Братское кладбище - улица Вароню - улица Гауяс - улица Миера - улица Бривибас - бульвар Бривибас - площадь Свободы - улица Калькю - площадь Ливу - улица Зиргу - Домская площадь - площадь Гердера - Бискапа гате - Набережная 11 ноября.
В связи с проведением мероприятий Дня Лачплесиса на некоторых улицах будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. В случае необходимости оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное для стоянки место.
До 12 часов воскресенья, 12 ноября, запретят остановку и стоянку транспортных средств на участке улицы Маза Нометню от улицы Ояра Вациеша до Бариню, а также на участке улицы Херманя от улицы Ояра Вациеша до Бариню.
До полуночи субботы в силе будет запрет на остановку и стоянку по обоим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Вантового моста, а также на участках параллельных с набережной 11 ноября улиц от Полю гате до Бискапа гате.
В субботу с 7 до 11 часов запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице между площадью Гердера и обеими сторонами Домской площади, а также на площади Гердера и Домской площади.
В субботу с 6:00 до 19:30 запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обоим сторонам улицы Айзсаулес, по обеим сторонам улицы Вароню на участке от улицы Айзсаулес до здания по улице Вароню, 4А, а также на автостоянке у Первого лесного кладбища на улице Айзсаулес.
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