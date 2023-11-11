В День Лачплесиса в Риге местами ограничено движение

До полуночи субботы в силе будет запрет на остановку и стоянку по обоим сторонам набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Вантового моста, а также на участках параллельных с набережной 11 ноября улиц от Полю гате до Бискапа гате.

В субботу с 7 до 11 часов запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице между площадью Гердера и обеими сторонами Домской площади, а также на площади Гердера и Домской площади.

В субботу с 6:00 до 19:30 запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обоим сторонам улицы Айзсаулес, по обеим сторонам улицы Вароню на участке от улицы Айзсаулес до здания по улице Вароню, 4А, а также на автостоянке у Первого лесного кладбища на улице Айзсаулес.