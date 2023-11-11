"Ехал прямо, оказался на встречной полосе". Люди сообщают об опасном перекрестке в Лиепае

Зритель передачи Zebra из Лиепаи выразил свое возмущение уличной инфраструктурой города. Он прислал видео, в котором предупреждает об опасном перекрестке.
Автор репортажа пересекает перекресток по полосе, которая точно указывает дорогу. Однако оказывается, что нанесенные на проезжей части линии ведут прямо на встречную полосу, которую в спешке приходится покидать, перестраиваясь вправо. Выезд на встречную полосу создает опасную ситуацию.
Вроде бы новая улица, казалось бы, что тут все должно быть в порядке, но это не так.
Получается, что обычный зритель, проезжая на обычной машине по улице, проблему замечает, а инженер, который, должно быть, месяцами чертил его, а потом годами строил, ничего не видит?
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
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