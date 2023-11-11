KNAB и VID проанализируют публикацию о том, что мэр Даугавпилса живет не по средствам

KNAB обратил внимание на публично прозвучавшую информацию и в данный момент оценивает ее в рамках своей компетенции.

В свою очередь представители VID указали агентству LETA, что VID обратит внимание на публично прозвучавшую информацию и оценит ее в рамках своей компетенции.

О публикации проинформирована и Служба государственной безопасности (VDD), однако в данный момент служба комментариев в связи с этим случаем не предоставляет.

Напомним, балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica изучил фотографии Элксниньша и его жены в социальных сетях, а также цены на одежду и ювелирные изделия на них, придя к выводу, что их покупки не соответствуют официальным доходам. По мнению журналистов, семья Элксниньша живет так, как не может позволить себе исходя из официальных доходов.

Например, на одной из майских фотографий мэр Даугавпилса запечатлен в желтой футболке-поло, которая стоит 700 евро. Также Элксниньша можно увидеть в шортах марки Rhude стоимостью 500 евро и в зимней куртке Zegna за 2500 евро.