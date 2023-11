В Британию вернулась битломания. Сингл "Битлз" возглавил хит-парад впервые с 1969 года

Продюсер записи Джайлс Мартин (сын оригинального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина) дополнил аранжировку струнными инструментами — и даже использовал «подпевки» молодых «Битлз», позаимствованные из таких шедевров, как «Here There and Everywhere», «Eleanor Rigby» и «Because».

От первого хита до последнего

Первым в истории синглом «Битлз», который возглавил британский хит-парад, стала песня «From Me To You» — это произошло в 1963 году.

А самый последний хит группы, Now And Then, был выпущен как двойной сингл, на второй стороне которого записана еще одна ранняя песня битлов — Love Me Do, их первый британский сингл, вышедший в октябре 1962-го года (до первого места в чарте он не дошел, заняв 17-ю позицию).