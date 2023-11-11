В Британию вернулась битломания. Сингл "Битлз" возглавил хит-парад впервые с 1969 года

Выпущенная на прошлой неделе новая песня "Битлз" под названием Now And Then возглавила хит-парад в Великобритании. Последний раз сингл «ливерпульской четверки» оказывался на вершине этого чарта в 1969 году.
«Это просто потрясающе! Обалденно! Для меня это крайне волнующий момент. Я очень доволен», — прокомментировал свой новый успех Пол Маккартни.
Сингл, который должен стать последней в истории новой песней «Битлз», уже успел поставить несколько рекордов.
Во-первых, темпы продаж виниловых пластинок с Now And Then стали рекордными для XXI века, сообщила Official Charts Company (британская организация, составляющая музыкальные хит-парады). За неделю в Британии было куплено 19,4 тыс. новых виниловых пластинок «Битлз».
Во-вторых, «Битлз» стали группой, которая дольше всех ждала момента, чтобы снова возглавить хит-парад в Великобритании. Пауза между ее «первыми номерами» тянулась целых 54 года (последним на вершину поднимался сингл The Ballad of John and Yoko). На втором месте по этому показателю — певица Кейт Буш (ее первый сингл-лидер британского хит-парада был выпущен в 1978 году, а последний по времени — 44 года спустя, в 2022-м).
В-третьих, «Битлз» теперь — самая пожилая группа на вершине британского чарта (Полу Маккартни 82 года, а Ринго — 83; Джон Леннон и Джордж Харрисон навсегда останутся 40-летним и 58-летним соответственно).
Видео-клип с новой песней, который создал режиссер Питер Джексон, уже посмотрели в YouTube около 8 млн раз.
Как была записана новая песня?
Хотя двое из членов «Битлз» умерли много лет назад, в записи Now And Then приняли участие все четыре музыканта легендарной группы.
Песня основана на демо-пленке, которую в конце 1970-х Леннон записал на домашнем магнитофоне, подыгрывая себе на фортепиано. В середине 1990-х вдова Джона Йоко Оно передала кассету с записью трем остававшимся в живых битлам, которые в тот момент работали над проектом Anthology («Антология») — коллекцией неизданных материалов «Битлз» из трех частей.
На кассете также были и другие неиспользованные песни Леннона, в том числе Free As A Bird и Real Love. Маккартни, Харрисон и Старр добавили к ним свой вокал и партии различных инструментов — и выпустили их в качестве синглов, предваряющих выход первой и второй «Антологий».
Планировалось, что Now And Then станет третьим таким синглом, но работу над этой песней пришлось прервать — главным образом, из-за технических проблем с записью. Как рассказывал Маккартни, каждый раз, когда музыканты пытались усилить звучание голоса Леннона, все портило фортепиано. К тому же, на пленке присутствовал шум «наводки» от электроаппаратуры.
Но в 2021 году, после выхода фильма режиссера Питера Джексона The Beatles: Get Back, появился способ отделить голос Леннона от фортепианной партии.
Этому помогли технологии на основе искусственного интеллекта, которые Джексон разработал, чтобы зрители могли разобрать все диалоги между битлами, работавшими над своим очередным альбомом.
Теперь компьютер умел «узнавать» Леннона и выделять его вокальную партию на отдельной звуковой дорожке. Использовав гитарные партии, которые Харрисон записал еще в середине 1990-х, Маккартни и Старр уже в 2022-м добавили к этому бас-гитару и ударные. Маккартни также повторил фортепианный аккомпанемент Леннона и исполнил гитарное соло в духе Джорджа Харрисона на своей слайд-гитаре.
Продюсер записи Джайлс Мартин (сын оригинального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина) дополнил аранжировку струнными инструментами — и даже использовал «подпевки» молодых «Битлз», позаимствованные из таких шедевров, как «Here There and Everywhere», «Eleanor Rigby» и «Because».
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
От первого хита до последнего
Первым в истории синглом «Битлз», который возглавил британский хит-парад, стала песня «From Me To You» — это произошло в 1963 году.
А самый последний хит группы, Now And Then, был выпущен как двойной сингл, на второй стороне которого записана еще одна ранняя песня битлов — Love Me Do, их первый британский сингл, вышедший в октябре 1962-го года (до первого места в чарте он не дошел, заняв 17-ю позицию).
Благодаря новой технологии Питера Джексона, Love Me Do теперь звучит несколько иначе. Поскольку компьютеры помогли выделить отдельные партии на оригинальной моно-записи, Джайлс Мартин создал новый стерео-микс песни, в котором гитары, вокал, ударные и губная гармошка усилены и смикшированы по современным стандартам.
Аналогичная технология была применена для выпуска обновленных версий «Красного» и «Голубого» альбомов «Битлз», которые также выпущены в эту пятницу, 10 ноября.
По мнению журнала Rolling Stone, эти две компиляции, впервые вышедшие в 1973 году и охватывающие практически все годы творчества группы, можно назвать «самыми важными сборниками хитов в истории».