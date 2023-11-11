В Британию вернулась битломания. Сингл "Битлз" возглавил хит-парад впервые с 1969 года

Этому помогли технологии на основе искусственного интеллекта, которые Джексон разработал, чтобы зрители могли разобрать все диалоги между битлами, работавшими над своим очередным альбомом.

Теперь компьютер умел «узнавать» Леннона и выделять его вокальную партию на отдельной звуковой дорожке. Использовав гитарные партии, которые Харрисон записал еще в середине 1990-х, Маккартни и Старр уже в 2022-м добавили к этому бас-гитару и ударные. Маккартни также повторил фортепианный аккомпанемент Леннона и исполнил гитарное соло в духе Джорджа Харрисона на своей слайд-гитаре.

Продюсер записи Джайлс Мартин (сын оригинального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина) дополнил аранжировку струнными инструментами — и даже использовал «подпевки» молодых «Битлз», позаимствованные из таких шедевров, как «Here There and Everywhere», «Eleanor Rigby» и «Because».

Фото: BBC

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Фото: BBC

От первого хита до последнего

Первым в истории синглом «Битлз», который возглавил британский хит-парад, стала песня «From Me To You» — это произошло в 1963 году.

Фото: Getty Images

А самый последний хит группы, Now And Then, был выпущен как двойной сингл, на второй стороне которого записана еще одна ранняя песня битлов — Love Me Do, их первый британский сингл, вышедший в октябре 1962-го года (до первого места в чарте он не дошел, заняв 17-ю позицию).

Благодаря новой технологии Питера Джексона, Love Me Do теперь звучит несколько иначе. Поскольку компьютеры помогли выделить отдельные партии на оригинальной моно-записи, Джайлс Мартин создал новый стерео-микс песни, в котором гитары, вокал, ударные и губная гармошка усилены и смикшированы по современным стандартам.

Аналогичная технология была применена для выпуска обновленных версий «Красного» и «Голубого» альбомов «Битлз», которые также выпущены в эту пятницу, 10 ноября.