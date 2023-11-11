В Лондоне проходит новый пропалестинский марш

В центре Лондона в субботу, 11 ноября, несмотря на негодование правительства Великобритании, проходит новая пропалестинская демонстрация. Ожидается, что в шествии примут участие сотни тысяч людей.

"Национальный марш" в поддержку Палестинской национальной автономии станет уже четвертым в британской столице после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, пишет агентство Reuters. Министры правительства Соединенного Королевства ранее призывали отменить это мероприятие, поскольку оно приходится на День памяти павших - 11 ноября в стране ежегодно поминают всех погибших в войнах с участием Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак называл планы проведения демонстрации неуважительными, отмечая, что акция может спровоцировать насилие.

Около 2000 полицейских следят за порядком

Для охраны порядка на улицы Лондона выведены около 2000 сотрудников полиции, они готовятся к агрессии как со стороны участников, так и их противников, включая правых радикалов и ветеранов. Организаторы акции обещали, что марш пройдет вдали от Кенотафа - символического надгробного памятника павшим военным в центре Лондона. Шествие началось в Гайд-парке и должно завершиться у посольства США.