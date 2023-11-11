Фото ⟩ Президент Латвии возложил свечки у Рижского замка

Вечером в день Лачплесиса у стен Рижского замка собираются тысячи людей.

Свечи у стен Рижского замка идут ставить и люди постарше, и помоложе.

В большом числе прибыли и семьи с детьми.

День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы независимой Латвийской армии над Западной добровольческой армией, так называемыми войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года. Латвийская армия начала решающее наступление на бермонтовцев 3 ноября и, хотя бои были трудными, уже 11 ноября войска Бермонта были изгнаны из Риги.

Во время Бермонтиады Латвия потеряла 743 военнослужащих, 57 из которых были офицерами.

День Лачплесиса также примечателен тем, что 11 ноября 1919 года была учреждена государственная награда Латвии - военный орден Лачплесиса с девизом - "За Латвию". Военный орден Лачплесиса был присвоен солдатам Латвийской армии, солдатам бывших латышских стрелковых полков, а также иностранцам, участвовавшим в войне за независимость Латвии или внесшим вклад и способствовавшим установлению Латвийского государства. Всего вручено 2146 военных орденов Лачплесиса.