Видео ⟩ В пятницу в Даугавгриве спасатели вытащили из моря утонувшую женщину

Поскольку погибшая была одета, версия о том, что она могла быть "моржом", отпадает, отмечает телеканал.

Полиции конкретная информация об обстоятельствах смерти также пока неизвестна.

"Госполиция подтверждает, что в пятницу прохожий в Риге, в Даугавгриве, заметил в море женщину без признаков жизни и вызвал оперативные службы. Погибшей около шестидесяти лет, полиция выясняет ее личность. Изначально признаков насильственной смерти не констатировано", - пояснила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

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