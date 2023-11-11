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Видео ⟩ В пятницу в Даугавгриве спасатели вытащили из моря утонувшую женщину

rus.tvnet.lv
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Рижский залив. Иллюстративное фото
Рижский залив. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В пятницу на пляже в Даугавгриве очевидцы заметили в воде человека. Тут же были вызваны спасатели, которые извлекли из воды тело женщины, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.

Поскольку погибшая была одета, версия о том, что она могла быть "моржом", отпадает, отмечает телеканал.

Полиции конкретная информация об обстоятельствах смерти также пока неизвестна.

"Госполиция подтверждает, что в пятницу прохожий в Риге, в Даугавгриве, заметил в море женщину без признаков жизни и вызвал оперативные службы. Погибшей около шестидесяти лет, полиция выясняет ее личность. Изначально признаков насильственной смерти не констатировано", - пояснила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Подробнее смотрите в сюжете!

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