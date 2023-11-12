Для работы над некоторыми аспектами гражданской обороны руководителям самоуправлений необходим доступ к государственной тайне, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Президент объяснил, почему предложил дать доступ к государственной тайне руководителям самоуправлений
Он пояснил, что готовность руководителей самоуправлений реагировать на угрозы государству и участвовать в их предотвращении требует возможности знакомиться с секретными анализами угроз, проводимыми учреждениями государственной безопасности и Национальными вооруженными силами (НВС).
После праздника 18 ноября Ринкевич внесет в Сейм законодательную инициативу о необходимости требовать допуска к государственной тайне для руководителей самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров, чтобы они могли выполнять свои обязанности.
По словам Ринкевича, в концепции национальной безопасности и концепции государственной обороны закреплен путь к созданию комплексной системы государственной обороны -
не только укрепление обороноспособности и потенциала сдерживания, но и повышение устойчивости, способности и воли общества к защите страны, при этом подчеркивается активная роль самоуправлений.
Концепция государственной обороны гласит, что каждое самоуправление должно сыграть свою роль в случае возникновения государственной угрозы, продолжать выполнять важнейшие для общества функции и поддерживать Национальные вооруженные силы (НВС). Эти задачи отражены в Плане гражданской обороны и регулярно отрабатываются в ходе учений.
Самоуправления должны выделять достаточное финансирование на нужды гражданской обороны, утверждать план гражданской обороны на территории сотрудничества, утверждать положение и состав комиссии по гражданской обороне, а также участвовать в учениях по гражданской обороне и организовывать их. Согласно закону, одной из задач системы гражданской обороны является поддержка системы национальной обороны в случае военного вторжения или начала войны.
Как показывают уроки полномасштабного вторжения России в Украину, гражданская критически важная инфраструктура была и остается одним из основных объектов атак. Россия уже давно собирает разведывательную информацию об управлении административными территориями и субъектах, участвующих в гражданской обороне.
Информация, предоставленная органами национальной безопасности Латвии, также свидетельствует о том, что гражданская критически важная инфраструктура нашей страны, военно-гражданское сотрудничество и субъекты, участвующие в гражданской обороне, являются давними целями российских спецслужб.
Поэтому подобная информация, особенно касающаяся механизмов координации и планов действий в мирное и военное время, должна рассматриваться как особо чувствительная в нынешнем геополитическом контексте, подчеркивает Президент.
Ринкевич отмечает, что в настоящее время также рассматривается вопрос о необходимости требования допуска к государственной тайне для сотрудников муниципальной полиции.
Президент Латвии подчеркивает, что нет оснований для беспокойства, что предоставление доступа к государственной тайне будет субъективным - причины отказа разъясняются самому человеку, решения органов государственной безопасности могут быть обжалованы у генерального прокурора и в суде, что обеспечивает необходимую беспристрастность и сбалансированность в этом вопросе.
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