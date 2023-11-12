Президент объяснил, почему предложил дать доступ к государственной тайне руководителям самоуправлений

Он пояснил, что готовность руководителей самоуправлений реагировать на угрозы государству и участвовать в их предотвращении требует возможности знакомиться с секретными анализами угроз, проводимыми учреждениями государственной безопасности и Национальными вооруженными силами (НВС).

После праздника 18 ноября Ринкевич внесет в Сейм законодательную инициативу о необходимости требовать допуска к государственной тайне для руководителей самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров, чтобы они могли выполнять свои обязанности.

По словам Ринкевича, в концепции национальной безопасности и концепции государственной обороны закреплен путь к созданию комплексной системы государственной обороны -

не только укрепление обороноспособности и потенциала сдерживания, но и повышение устойчивости, способности и воли общества к защите страны, при этом подчеркивается активная роль самоуправлений.

Концепция государственной обороны гласит, что каждое самоуправление должно сыграть свою роль в случае возникновения государственной угрозы, продолжать выполнять важнейшие для общества функции и поддерживать Национальные вооруженные силы (НВС). Эти задачи отражены в Плане гражданской обороны и регулярно отрабатываются в ходе учений.