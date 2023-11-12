В оккупированном Мелитополе взорван штаб армии РФ; убиты несколько офицеров

В субботу, 11 ноября, в результате взрыва в штабе армии РФ в оккупированном украинском Мелитополе погибли несколько российских офицеров, сообщает Главное управление разведки Украины (ГРУ).
По данным разведки, это было нападение, организованное местным движением сопротивления.
Россияне разместили свою штаб-квартиру в здании курьерской компании "Нова пошта".
Взрыв произошел во время встречи, на которой присутствовали офицеры Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и Национальной гвардии.
Устранены как минимум трое офицеров Росгвардии. Информация о других пострадавших уточняется.
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