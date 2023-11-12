Видео ⟩ Ливан нанес ракетный удар по Израилю. Пострадали несколько мирных жителей

Израильская армия в субботу, 11 ноября, объявила, что в результате удара противотанковой ракеты, выпущенной с территории Ливана, пострадали несколько мирных жителей.
Армия Израиля ответила на ракетный удар артиллерийским огнем.
Точное количество раненых, а также какая группировка несет ответственность за нападение, пока неизвестно.
Израильские СМИ сообщили, что пострадало несколько автомобилей, а в социальных сетях были размещены видео горящих машин.
После резни в Израиле 7 октября, устроенной палестинской террористической группировкой ХАМАС, на северной границе Израиля каждый день происходят перестрелки между израильской армией и ливанской шиитской группировкой "Хезболла", что вызывает опасения по поводу возникновения более широкого регионального конфликта.
#BREAKING: Terrorists launched several anti-tank missile from Lebanon towards northern Israel: several Israelis injures pic.twitter.com/4LwzE8z0hj— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 12, 2023
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