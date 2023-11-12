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Видео ⟩ Ливан нанес ракетный удар по Израилю. Пострадали несколько мирных жителей

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Ливан нанес ракетный удар по Израилю. Пострадали несколько мирных жителей. Израиль ответил артиллерийским огнем
Ливан нанес ракетный удар по Израилю. Пострадали несколько мирных жителей. Израиль ответил артиллерийским огнем Фото: Ekrānšāviņš

Израильская армия в субботу, 11 ноября, объявила, что в результате удара противотанковой ракеты, выпущенной с территории Ливана, пострадали несколько мирных жителей.

Армия Израиля ответила на ракетный удар артиллерийским огнем.

Точное количество раненых, а также какая группировка несет ответственность за нападение, пока неизвестно.

Израильские СМИ сообщили, что пострадало несколько автомобилей, а в социальных сетях были размещены видео горящих машин.

После резни в Израиле 7 октября, устроенной палестинской террористической группировкой ХАМАС, на северной границе Израиля каждый день происходят перестрелки между израильской армией и ливанской шиитской группировкой "Хезболла", что вызывает опасения по поводу возникновения более широкого регионального конфликта.

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