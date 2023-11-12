Видео ⟩ Ливан нанес ракетный удар по Израилю. Пострадали несколько мирных жителей

Армия Израиля ответила на ракетный удар артиллерийским огнем.

Точное количество раненых, а также какая группировка несет ответственность за нападение, пока неизвестно.

Израильские СМИ сообщили, что пострадало несколько автомобилей, а в социальных сетях были размещены видео горящих машин.

После резни в Израиле 7 октября, устроенной палестинской террористической группировкой ХАМАС, на северной границе Израиля каждый день происходят перестрелки между израильской армией и ливанской шиитской группировкой "Хезболла", что вызывает опасения по поводу возникновения более широкого регионального конфликта.

#BREAKING: Terrorists launched several anti-tank missile from Lebanon towards northern Israel: several Israelis injures pic.twitter.com/4LwzE8z0hj — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 12, 2023