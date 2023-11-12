В Латвии живет множество граждан третьих стран. Программы по их интеграции до сих пор нет

По словам Пуце, на данный момент ФОИ фиксирует сплоченность латвийского общества, но важно наблюдать за ситуацией в динамике, оценивая показатели через три-пять лет, чтобы вовремя выявить проблемы. В то же время Пуце выразила обеспокоенность тем, будут ли в стране качественные интеграционные программы, если будет зафиксировано ухудшение показателей.

"В настоящее время мы не определили на государственном уровне, какова наша иммиграционная политика, но граждане третьих стран уже находятся здесь. Важно обратиться к политикам, чтобы у нас появились такие программы. Нам необходимо разработать путь клиента с момента въезда иностранного гражданина в нашу страну до момента его интеграции", - говорит Пуце.

По ее мнению,

самое худшее - это ничего не предоставлять гражданам третьих стран и надеяться, что они сами выучат латышский язык, интегрируются в общество или уедут.

Пуце считает, что если никто не будет работать с гражданами третьих стран, то образуются общины, и впоследствии к ним будут приезжать другие, потому что там они будут чувствовать себя в большей безопасности.

Комментируя вопрос о том, работает ли уже ФОИ с этими зачатками общин, Пуце сказала, что пока нет никакой политической установки по работе с ними.

Исключение составляет Агентство одной остановки, где люди могут получить базовую информацию или, например, переводчика, если он им нужен, но это европейское финансирование. Из государственного бюджета на это не выделяется средств. Кроме того, обеспечение базовых потребностей не решает проблему интеграции по существу.

Полностью интервью с Пуце на латышском языке можно прочитать здесь.