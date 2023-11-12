Вс, 12.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Двое погибших и 17 пострадавших в ДТП с автобусом под Марупе

Дополнено!
rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Служба неотложной помощи у места ДТП на Вентспилсском шоссе
Служба неотложной помощи у места ДТП на Вентспилсском шоссе Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером в воскресенье, 12 ноября, в результате дорожно-транспортного происшествия в Марупском крае пострадали 17 человек, два человека погибли, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Около 17:00 Государственная полиция получила информацию о том, что на дороге A10 в Салской волости Марупского края столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и автобус VDL, следовавший по маршруту Рига - Кулдига.

Водитель и пассажир автомашины погибли. Как сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), на месте происшествия было обнаружено, что двое пострадавших оказались зажаты в автомобиле. Они были освобождены с помощью гидравлического инструмента.

В результате ДТП пострадали 17 человек в автобусе, в том числе водитель. Они доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей. Дети госпитализированы с относительно легкими травмами, взрослые в основном получили травмы средней степени тяжести. Травмы двух пострадавших были оценены как очень серьезные. Всего на месте работали 13 бригад медиков.

Пассажиры, которые не получили ранений и травм, продолжили путь на другом автобусе.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Информации о причинах аварии пока нет, а столкновение произошло в месте, где разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, поэтому нельзя исключать возможность неосторожного обгона.

Пожарные расчищали проезжую часть для восстановления движения и закончили работу на месте происшествия в 19:30.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх