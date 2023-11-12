Видео ⟩ Двое погибших и 17 пострадавших в ДТП с автобусом под Марупе

Около 17:00 Государственная полиция получила информацию о том, что на дороге A10 в Салской волости Марупского края столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и автобус VDL, следовавший по маршруту Рига - Кулдига.

Водитель и пассажир автомашины погибли. Как сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), на месте происшествия было обнаружено, что двое пострадавших оказались зажаты в автомобиле. Они были освобождены с помощью гидравлического инструмента.

В результате ДТП пострадали 17 человек в автобусе, в том числе водитель. Они доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей. Дети госпитализированы с относительно легкими травмами, взрослые в основном получили травмы средней степени тяжести. Травмы двух пострадавших были оценены как очень серьезные. Всего на месте работали 13 бригад медиков.

Пассажиры, которые не получили ранений и травм, продолжили путь на другом автобусе.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Информации о причинах аварии пока нет, а столкновение произошло в месте, где разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, поэтому нельзя исключать возможность неосторожного обгона.

Пожарные расчищали проезжую часть для восстановления движения и закончили работу на месте происшествия в 19:30.

Mārupes novadā, Salas pagastā uz autoceļa A10 noticis ceļu satiksmes negadījums – divu automašīnu sadursme. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Satiksme negadījuma vietā bloķēta abos virzienos, aicinām izvēlēties citus apbraukšanas maršrutus. https://t.co/NyLJtte6Xr — Valsts policija (@Valsts_policija) November 12, 2023