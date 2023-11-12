Финские пограничники больше не пропускают в страну россиян на велосипедах

"С 9 ноября это запрещено во всем юго-восточном регионе Финляндии", - ответил финский пограничник на вопрос РИА Новости о возможности въезда из России на велосипеде. Собеседник агентства не уточнил, с чем связан запрет и на какие пункты пропуска он распространяется.

В то же время "Фонтанка", ссылаясь на очевидцев, пишет, что россиян с велосипедами больше не пускают в страну через пункты пропуска Иматра, Нуйямаа и Ваалимаа.

"Нигде невозможно получить письменное разрешение, но велосипедистов в страну не пускают. Мы позвонили финским пограничникам - они это подтвердили. Мне лично сегодня сказали развернуться и ехать обратно", - рассказал изданию один из читателей.

"Фонтанка" также заявила, что на сайте Пограничной службы Финляндии нет информации о новом запрете. Издание предполагает, что велосипеды могут быть запрещены наряду с автомобилями с российскими номерами, которым финские власти запретили въезд в середине сентября.