Фото ⟩ В Адажи ликвидирован обширный пожар в ангарах: сгорели семь машин

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), общая площадь пожара составила 1405 кв. м. Работы по его тушению были завершены сегодня в 5:09.

Согласно информации, предоставленной Адажским самоуправлением, в расположенных в Подниеки ангарах загорелся автосервис.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение со сварочным оборудованием. Сварщику оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

Как сообщалось, около шести часов вечера в воскресенье пожарные получили вызов в Адажи, где открытым пламенем горели несколько соединенных вместе ангаров и пламя быстро распространялось.

На тушении было задействовано более 30 пожарных и восемь автоцистерн. Для координации работ на месте происшествия был создан оперативный штаб, в который вошли представители VUGD, полиции, скорой помощи и расположенных в ангарах предприятий.

В 21:06 пожарные локализовали распространение пламени. Пожарные эвакуировали из ангаров 17 автомобилей и дизельный кран, однако семь автомобилей сгорели, а еще пять были повреждены.