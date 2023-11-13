Тяжелое ДТП в Тарту: погибла 14-летняя девочка, пострадали еще трое молодых людей

Руководитель патрульной службы Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что легковой автомобиль Saab перевернуло на крышу, а внутри находились четверо молодых людей.

"В настоящее время есть основания полагать, что автомобилем управлял 20-летний молодой человек. Помимо него в машине находились еще 18-летний юноша, а также 14- и 16-летние девушки. В результате аварии все пассажиры автомобиля получили травмы. Трое из них были доставлены в больницу, а травмы 14-летней девочки были настолько тяжелыми, что, несмотря на все усилия, приехавшая скорая помощь не смогла спасти ей жизнь", - сказал Вирк.

У сидевшего за рулем молодого человека есть действующие водительские права и на месте индикаторное устройство показало, что он трезв, но его отправили на дополнительную проверку для установления возможного опьянения. Для выяснения всех причин трагического происшествия возбуждено уголовное дело.

"От имени полиции выражаю глубочайшие соболезнования близким погибшей", - сказал Вирк.

В воскресенье утром в пресс-службе полиции уточнили, что 20-летний водитель на резком повороте из-за неправильно выбранной скорости потерял управление над автомобилем, в результате чего машина перевернулась. Погибшая 14-летняя девочка во время езды лежала на коленях пассажиров задних сидений.