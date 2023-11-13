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Видео, Фото ⟩ Муж пропавшей Анны Янсоне поделился фото, которые ранее не публиковались

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Фото: TontonsB/"X"

Юрис, муж пропавшей Анны Янсоне, поделился в соцсети Х (Twitter) фотографиями пропавшей супруги, которые ранее не публиковались, и могут помочь найти женщину.

Юрис пишет, что фотографии 2021 или 2022 года. Он упоминает, что, возможно, позже сможет найти более свежие фотографии.

Уже сообщалось, что Госполиция совместно с земессаргами, неправительственной организацией Bezvēsts.lv и волонтерами в среду, 12 ноября, провела масштабную поисковую операцию в Национальном парке Кемери.

Видео: Поисковая операция в Национальном парке Кемери

галерея: Поисковая операция в Национальном парке Кемери

"Bezvēsts.lv" подчеркивает, что зона поисков очень большая, поэтому необходимы дополнительные силы.

Видео: Поисковая операция в Национальном парке Кемери

Видео: Поисковая операция в Национальном парке Кемери

Пока Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена и поиски продолжаются.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.

Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).

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