Видео, Фото ⟩ Муж пропавшей Анны Янсоне поделился фото, которые ранее не публиковались

Юрис, муж пропавшей Анны Янсоне, поделился в соцсети Х (Twitter) фотографиями пропавшей супруги, которые ранее не публиковались, и могут помочь найти женщину.
Юрис пишет, что фотографии 2021 или 2022 года. Он упоминает, что, возможно, позже сможет найти более свежие фотографии.
Izdevās sameklēt dažas pazudušās Annas bildes. Šīs ir no 2021. un 2022. Varbūt vēlāk dabūšu arī svaigākas, bet mūsu gados jau tā strauji nemainās. pic.twitter.com/TJRGBKJuf4— Džuris (@TontonsB) November 13, 2023
Уже сообщалось, что Госполиция совместно с земессаргами, неправительственной организацией Bezvēsts.lv и волонтерами в среду, 12 ноября, провела масштабную поисковую операцию в Национальном парке Кемери.
Видео: Поисковая операция в Национальном парке Кемери
галерея: Поисковая операция в Национальном парке Кемери
"Bezvēsts.lv" подчеркивает, что зона поисков очень большая, поэтому необходимы дополнительные силы.
Видео: Поисковая операция в Национальном парке Кемери
Видео: Поисковая операция в Национальном парке Кемери
Пока Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена и поиски продолжаются.
Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.
Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).
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