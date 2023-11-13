Видео, Фото ⟩ Муж пропавшей Анны Янсоне поделился фото, которые ранее не публиковались

Юрис пишет, что фотографии 2021 или 2022 года. Он упоминает, что, возможно, позже сможет найти более свежие фотографии.

Уже сообщалось, что Госполиция совместно с земессаргами, неправительственной организацией Bezvēsts.lv и волонтерами в среду, 12 ноября, провела масштабную поисковую операцию в Национальном парке Кемери.

Пока Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена и поиски продолжаются.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсовые брюки и черные ботинки.

Госполиция призывает откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по дороге P101 Калнциемс - Кудра. Разыскиваются записи с видеорегистраторов в машинах, которые в указанное время передвигались между населенным пунктом Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и населенным пунктом Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).