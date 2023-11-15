TVNET ИЗ ИЗРАИЛЯ ⟩ Мы уже заплатили свою цену, теперь ваша очередь: в Тель-Авиве от властей требуют освободить заложников

Видео: Митинг в Тель-Авиве

"Мы ожидаем от израильского правительства выполнения рамочного соглашения. Мы уже заплатили свою цену 7 октября, теперь ваша очередь", - говорится в пресс-релизе организации "Заложники и пропавшие без вести".

"Семьи жертв призывают международное сообщество и Красный Крест оказать заложникам медицинскую помощь так же, как они оказывают ее ХАМАС", - сказано в обращении.

"Вечером 6 октября 239 человек легли спать, а менее чем через сутки мы потеряли с ними связь, и о них нет никакой информации. Где Красный Крест - организация, которая должна заботиться о правах человека? Почему они не потребовали доступа к детям и младенцам, чтобы оценить их положение?" - спрашивает Маяна Зин, муж и дочери которой, 8 и 15 лет, находятся в плену ХАМАС с 7 октября.

Митинг за освобождение заложников в Тель-Авиве Фото: Jānis Vingris

Линда владеет крупной компанией по аренде звукового и светового оборудования и привезла на митинг специально оборудованный грузовик со светодиодными экранами, на которых транслировались фотографии похищенных.

"Мы увидели, как нечто подобное делалось в Женеве, Нью-Йорке, Лондоне, и решили, что это нужно сделать и в Израиле. Из-за войны мы остановили бизнес. Мы оснастили грузовик светодиодными экранами, подключили генератор, включили музыку. Теперь мы ездим из города в город. Мы не забудем и требуем немедленного возвращения заложников домой. Далее мы отправимся в Иерусалим. В конце концов я оставлю эту машину со всеми экранами на границе с Газой. Когда армия позволит нам это сделать", - рассказала Линда.

Галерея: Митинг в Тель-Авиве