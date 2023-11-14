"Настало время". Латышка, выгнанная из зарубежного шоу, рассказала о пережитом на проекте

Во время второго сезона шоу ее раскритиковали не только за приставания к коллеге, но и за то, что она слишком много времени проводила в ванной.

Ее подруга Эш Скотт, которая также участвовала в шоу, постоянные опоздания Лауры оправдывала тем, что та якобы уклоняется от работы. Но сейчас Лаура призналась, что она тогда пережила спонтанный аборт, Эш про это не знала.

В подкасте Miss Understood с Рейчел Учитель Лаура рассказала, что недовольна тем, как ее показали, пока она переживала столь тяжелое жизненное событие.

"Я не была уверена, что хочу об этом говорить", - сказала Лаура. Принимая участие в шоу, она не знала, что находится в положении. "Я была в шоке", - призналась она.

"Я думала, что у меня инфекция мочевыводящих путей, я принимала антибиотики, но они не помогли. Когда я разговаривала с медсестрой в шоу, она предложила мне пройти обследование", - говорит Лаура.