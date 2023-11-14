"Настало время". Латышка, выгнанная из зарубежного шоу, рассказала о пережитом на проекте

Звезда популярного реалити-шоу Below Deck Down Under Лаура Билескалне из Латвии в популярном зарубежном подкасте рассказала, что за время участия в проекте пережила спонтанный аборт.
Во время второго сезона шоу ее раскритиковали не только за приставания к коллеге, но и за то, что она слишком много времени проводила в ванной.
Ее подруга Эш Скотт, которая также участвовала в шоу, постоянные опоздания Лауры оправдывала тем, что та якобы уклоняется от работы. Но сейчас Лаура призналась, что она тогда пережила спонтанный аборт, Эш про это не знала.
В подкасте Miss Understood с Рейчел Учитель Лаура рассказала, что недовольна тем, как ее показали, пока она переживала столь тяжелое жизненное событие.
"Я не была уверена, что хочу об этом говорить", - сказала Лаура. Принимая участие в шоу, она не знала, что находится в положении. "Я была в шоке", - призналась она.
"Я думала, что у меня инфекция мочевыводящих путей, я принимала антибиотики, но они не помогли. Когда я разговаривала с медсестрой в шоу, она предложила мне пройти обследование", - говорит Лаура.
Во время съемок актерам не рекомендуется общаться друг с другом вне камеры, однако Лаура понимала, что ей нужно поговорить с Эш лично. "Я ей рассказала, что происходит. Я считала, что именно она поддержит меня больше всего".
Лаура предпочла сохранить свое состояние в тайне и не позволить ему стать сюжетной линией шоу.
Позже, когда она увидела, как изображены ее частые походы в туалет, она удивилась. Она все объяснила Эш. "Было очень больно, - призналась Лаура. - Они знали, что происходит". Лаура утверждает, что съемочная группа тоже знала об этом, поскольку во время съемок она дважды ложилась в больницу.
Лаура рассказала, что была готова делать аборт, но, прежде чем сделать это, у нее случился выкидыш. Она рассказала о событиях того утра: "Я проснулась от боли, которую не могла объяснить. У меня было сильное кровотечение, и ванная была единственным безопасным местом, где я могла находиться".
Позднее Лауру осмотрел врач, который подтвердил, что случился выкидыш. О том, что с ней случилось, не знал никто из персонала, кроме Эш и продюсеров.
Лаура просила это держать в секрете и не использовать это событие как элемент шоу. Ее просьбу удовлетворили.
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